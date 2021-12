Pražimo hitro, dušimo počasi

Če se nam s kuhanjem mudi, je praženje pravi način za pripravo jedi, vendar je treba vedeti, da moramo imeti tudi primerne sestavine. Izbrati moramo kose mesa, ki so hitro pripravljeni, in jih narezati na primerno velikost. Manjši so, prej bodo gotovi, zato pogosto pražimo na kocke narezano meso, lahko pa tudi večje kose, na primer svinjske zarebrnice, zrezke ali medaljone, tudi goveje.

Meso najprej popečemo in potem dušimo v lastnem soku z zelenjavo. FOTO: Lilechka75/Getty Images

Izredno priljubljena so pražena jetra, ki jih je treba čim prej postreči, saj hitro postanejo trda in celo neužitna. Pražimo tudi zelenjavo – na primer narezano čebulo in česen, papriko, buče, na rezance narezano zelje ali korenje –, zlasti tisto, ki vsebuje manj vode, če bi poskusili na primer s paradižnikom, bi ugotovili, da ga pravzaprav dušimo. Zlasti moramo biti pozorni pri praženju gob, ki hitro izločijo veliko tekočine; pražimo jih zelo hitro, toliko, da zakrknejo.

Izberemo veliko ponev, idealen je vok, posodo najprej segrejemo, nato vanjo zlijemo malo olja, da je dno pokrito, in ko se segreje še olje, v posodo stresemo živila. Pražimo na visoki temperaturi in vseskozi mešamo, da se jed ne prismodi. Meso naj bo lepo zapečeno, zelenjava prav tako, biti mora kuhana, a še čvrsta. Večino jedi pražimo na maščobi, bolje manj kot več, nekatere lahko tudi brez, na primer oreške in semena.

Pražimo v odkriti posodi, med dušenjem pa naj bo ta pokrita. Živilo, ki ga nameravamo dušiti, najprej na hitro popečemo na vročem ognju, potem temperaturo zmanjšamo in po potrebi dolijemo malo vode ali, še bolje, jušne osnove. Če je živilo sočno, na primer piščančja bedra ali nekatere vrste zelenjave, ga lahko dušimo v lastnem soku. Posoda mora biti, kot rečeno, med dušenjem zaprta, da ne uhaja para, saj bi se v tem primeru jed lahko posušila.

Živila lahko pražimo z maščobo ali brez nje.

Vmes le nekajkrat premešamo oziroma večje kose obrnemo. Ker dušimo na srednji temperaturi, bo dlje trajalo, da bo jed gotova. Če so v njej sestavine, ki potrebujejo različni čas toplotne obdelave, ne dajemo v lonec vseh naenkrat. Začnemo z mesom, in ko se nekoliko zmehča, dodamo zelenjavo. Jedi običajno dušimo na štedilniku, lahko pa jih na tak način pripravljamo tudi v pečici. Dušenih jedi ni treba takoj pojesti, celo nasprotno, mnoge so celo boljše, če jih pogrejemo.