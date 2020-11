Pravi tatrski biftek je obdelan z nožem

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Hitreje je, če ga zmeljemo, pravi mojstri ga sekljajo oziroma strgajo. FOTO: Nzfhatipoglu/Getty Images

Postrežemo ga z opečenimi kruhki, na katere na tanko namažemo maslo.

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Surov jajčni rumenjak je med obveznimi sestavinami. FOTO: Simplytheyu/Getty Images

Do praznikov, ko si bomo privoščili izbrane jedi, je še ves mesec, a zahtevnejše jedi lahko poskusimo pripraviti že prej, preizkusno, da bomo za veliki finale lahko popravili morebitne napake. Ena takih specialitet, ki so obvezne spremljevalke prazničnih obedov in večerij, je tatarski biftek, jed iz sesekljanega ali nastrganega govejega mesa, ki mu primešamo različne začimbe in druge dodatke.Nekoč smo si ga privoščili predvsem v prazničnem decembrskem času, danes ga pripravimo ali kupimo tudi med letom. Pri tem je treba omeniti, da industrijsko pripravljeni precej spominja na pašteto, saj je dokaj drobno mlet in mazav, medtem ko v domačem, ročno pripravljenem, če lahko tako rečemo, čutimo koščke mesa. Tehnično ga sicer ni posebno težko pripraviti, a v receptu se skriva nekaj zank, ki jih moramo znati rešiti, če želimo, da bo zadovoljil tudi najzahtevnejše jedce.Osnova za dober tatarski biftek je meso najvišje kakovosti, seveda tudi cene, najboljši bo iz dobro uležanega bifteka oziroma pljučne pečenke. Lahko uporabimo nekoliko cenejšo bržolo ali rostbif, v tem primeru je meso treba nekaj dni marinirati v olju, da se zmehča. Ko smo ga pripravili, smo pri prvem in morda najpomembnejšem pravilu, med pripravo, torej med rezanjem oziroma mletjem, mora biti meso dobro ohlajeno, saj bo sicer postalo lepljivo. Najbolje, da ga narežemo na koščke in potem še sesekljamo, izurjeni kuharji pa ga drobno nastrgajo.Ne bo pa narobe, če ga zmeljemo v mesoreznici na večje luknjice. Tako pripravljenemu primešamo različne dodatke in začimbe, obvezni so jajčni rumenjak in gorčica, lahko tudi majoneza, sol, mleti poper in mleta rdeča paprika, dodamo lahko fileje inčuna, kisle kumarice, pečen česen, za ljubitelje pekočega pa še feferone ali čili, okus bo dopolnilo šilce konjaka. Čeprav bi bilo maso najbolj enostavno mešati z rokami, to raje storimo z vilicami oziroma žlicami, da ne bi mesa preveč segrevali.Maso oblikujemo v enakomeren okroglast kupček in ga postavimo na sredino krožnika ter okrasimo s svežim peteršiljem ali drugimi zelišči. Postrežemo ga s popečenimi kruhki, ki jih na tanko namažemo z maslom.