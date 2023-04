Prata: velikonočna dobrota iz starega kruha bo še boljša s to začimbo

To je mešanica razdrobljenega, dan ali dva starega kruha, ki ji dodamo veliko jajc in narezano suho meso. Mešanico lahko dodatno prepojimo z mlekom ali kislo smetano, zraven vmešamo še prepraženo čebulo in malo česna, ponekod pa to jed dopolnijo z različnimi zelišči.

Več na Odprti kuhinji.