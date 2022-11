Pozor! Sladkor nas postara

Vsi vemo, da sladkor in sladkarije niso najboljša izbira, zato bi morali biti pri uživanju sladkega zmerni oziroma ga jesti le občasno. Če bomo omejili sladkor na našem jedilniku, se nam ne bo poznalo le pri nižji teži, lepša bo koža in na splošno se bomo počutili bolje. Sladkor je eden glavnih krivcev prekomerne teže, ta pa je vodilni vzrok bolezni srca, poleg tega slabo vpliva na kožo in vodi v njegovo prezgodnje staranje. Zaradi sladkorja smo torej debeli, stari in grdi, če malo poenostavimo. In še odvisni smo lahko od njega. Mnogi posežejo po sladkem, ko se počutijo slabo; trenutno razpoloženje se resda popravi, izboljša, a tudi zelo hitro pade, tako potrebujejo nov, dodaten, še večji odmerek sladkorja. Težava je tudi skriti sladkor v živilih, tistih, v katerih ga niti ne pričakujemo.

Sladkorni detoks

Več je energije. FOTO: Milanmarkovic, Getty Images

Kot rečeno, bi morali uživanje sladkorja vsaj omejiti, če se mu že ne moremo povsem odpovedati. Najbolje je izbrati t. i. sladkorno razstrupljanje, svetuje dietetičarka Brooke Alpert. Prve tri dni se izogibamo vsem sladkarijam, poleg tega ne jemo sadja, škrobne zelenjave, na primer koruze, sladkega krompirja, buče, tudi mlečnim izdelkom, žitaricam in alkoholu; uživamo beljakovine, (zeleno) zelenjavo in zdrave maščobe. Četrti dan na jedilnik uvrstimo jabolka, ki bodo sladka kot bomboni: ko iz prehrane izločimo sladkor, se brbončice ponovno začnejo odzivati na okuse naravnih sladkorjev. Od četrtega dne vsak dan damo na jedilnik po eno jabolko in mlečni obrok. Mlečni izdelki, denimo jogurt ali sir, naj bodo polnomastni in brez sladkorja. V prehrano dodamo še sladko zelenjavo, kot je korenje, jemo lahko tudi z vlakninami bogate krekerje. V drugem tednu dodamo z antioksidanti bogato jagodičevje, dodaten mlečni obrok ter škrobno zelenjavo, na primer bučo. V tretjem tednu začnemo uživati žita, ješprenj, kvinojo, ovsene kosmiče in še več sadja, denimo mandarine, tudi košček temne čokolade! V četrtem tednu lahko zaužijemo po dve porciji škrobne zelenjave na dan, pa tudi krekerje, bogate z vlakninami, kruh in riž in celo sendvič si lahko privoščimo. In smo na konju, pravijo strokovnjaki in še, da po enem mesecu ni prepovedano več nobeno sadje, občasno si lahko privoščimo tudi kepico sladoleda ali kos torte. Poudarimo, da načrt ni primeren za bolnike, nosečnice, diabetike in športnike.

Če se odpovemo sladkorju, bo koža bolj čista, ne bo več temnih kolobarjev pod očmi.

Sladkorni detoks ne prispeva le k izgubi kakšnega kilograma, manj je tudi maščobnih oblog okoli trebuha. Tisti, ki so se za mesec dni odpovedali sladkorju, so opazili še bolj čisto in gladko ter napeto kožo, temnih kolobarjev pod očmi ni bilo več. Imeli so več energije, bolje so bili razpoloženi. A pozor: preden se lotite meseca dni brez sladkorja, poskrbite za spopadanje s stresom, da ne boste v težkih trenutkih posegli po čokoladici, bombonih, sladoledu ... V prvih dnevih lahko nastopi slabo razpoloženje, a že po nekaj dnevih izzveni.