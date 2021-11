Pozimi v jedeh na žlico, poleti v solatah

Kaše so prave in neprave žitarice, predelane tako, da se jim odstrani ovoj. Najbolj priljubljene pri nas so ajdova, prosena in ječmenova, ki jo poznamo tudi pod imenom ješprenj. V kuhinji so izredno uporabne, saj lahko iz njih skuhamo samostojne jedi ali jih dodajamo različnim jedem, tako slanim kot sladkim.

Različne kaše najdemo v vseh tradicionalnih kuhinjah, vendar se vse ne pojavijo v vseh pokrajinah. Če Dolenjci rečejo, da bodo kuhali kašo, pomeni, da bo za kosilo ričet ali podobna jed iz ješprenja, saj je ječmen tam prevladoval, medtem ko Štajerci, še posebno Prleki, ob omembi kaše najprej pomislijo na ajdovo. Danes se je to precej pomešalo in obe kaši kuhajo pa tudi sejejo povsod, poimenovanje pa je ostalo tradicionalno. Ne pozabimo še na proseno kašo, ki je prav posebnega, sladkastega okusa, zato je mnogokrat gostja tudi v sladkih jedeh. Imenitna je kuhana skupaj s suhim sadjem, predvsem s slivami, pa tudi jabolki ali hruškami, sladkamo jo lahko tudi z rozinami in medom. Iz nje pripravimo imeniten narastek, podobno kot rižev. Prosena kaša je s svojim nežnim okusom odlična izbira za zajtrk, medtem ko ajdovo in ječmenovo običajno pripravimo za kosilo ali večerjo.

Ajdova je sijajna v kombinaciji z gobami. FOTO: Amberto4ka/Getty Images

Iz kaš pripravljamo juhe in enolončnice, ena najbolj znanih zimskih jedi na žlico je zagotovo ričet, lahko pa pripravimo tudi številne različice enolončnic iz katere koli kaše. Zelo okusne so jedi, pripravljene po receptih za rižote, pravimo jim tudi kašote. Pri tem lahko kašo skuhamo posebej in jo na koncu zmešamo z osnovo, ta je lahko mesna, zelenjavna ali gobova, lahko pa jed kuhamo skupaj, kot rižoto. Pri slednjem moramo paziti na količino vode, najbolje, da jo dolivamo sproti, ko tekočina povre.

Čas kuhanja je različen, najdlje se kuha ješprenj, ajdova in prosena kaša sta kuhani v desetih ali petnajstih minutah, pa še namakati ju ni treba. Pri tem velja opozorilo, da lahko kupimo instantne kaše, kar pomeni, da so že toplotno obdelane in je čas kuhanja bistveno krajši. Zlasti pri ajdovi moramo biti previdni, saj se zelo hitro razkuha in potem, resnici na ljubo, ni več dobra. Toplotno neobdelana kaša se kuha nekoliko dlje, vendar ohrani čvrstost in obliko. Ali je kaša instantna, piše na embalaži.