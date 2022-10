Potice so tudi slane

Potice so kraljice in zanje velja, da vsakdo, ki jih je kdaj pekel, do zadnjega trenutka (torej: do prereza) trepeta, ali je vse naredil tako, kot je treba. Je lepo pečeno? Enakomerno zavito? Nadev tako okusen, kot smo si ga zamislili? Je kje kakšna luknja? In to ne velja samo za sladke potice, ampak tudi za tiste druge, slane. Nanizali smo nekaj slanih različic, a še prej pogled v knjigo Slovenska potica – vseh sladic kraljica, kamor je dr. Janez Bogataj zapisal, da »v 24 gastronomskih regijah poznamo kar okoli 100 sladkih in slanih potic z različnimi nadevi«.

Korenčkova je lahko sladka ali slana. FOTO: Špela Ankele

Če Gorenjci govorimo o slani, nam na pamet verjetno najprej pade ocvirkova potica oziroma ocvirkovka ali špehovka. In verjetno se boste strinjali, da je ta najboljša, ko je še topla. Pa tudi to velja: ocvirki morajo biti ravno pravšnji – če so preveliki, potica izpade precej grobo, če so premajhni, prav tako ne dobimo želenega učinka. Takšna zna ob dodatku kakšne bolj krepke juhe čisto zgledno zapolniti kosilo, pa še za večerjo in zajtrk je zna ostati kak kos ali dva.

Tudi drobnjak najdemo v nadevu. FOTO: Dejan Javornik

Iz spomina mi ne gre niti potica, ki jo je izkušena gospodinja Fani Kristan, ki je pred tremi desetletji kot prva v kranjski občini odprla kmetijo odprtih vrat, nekoč dopolnila s klobaso in sirom. »Recept zanjo je nastal pred časom, ko mi je ostajal kos sira, klobase pa imamo tako ali tako vedno pri hiši. Pa sem si rekla, zakaj ne bi spekla potice,« je na vprašanje, kako je vanjo prinesla klobase in sir, odgovorila Kristanova, ki s sinom Alešem in snaho Katarino na Javorniku pod Joštom vodi kmetijo odprtih vrat Končovc.

Poznamo okoli 100 potic z različnimi nadevi.

Tretja od slanih potic, ki jih pogosto srečujemo, je drobnjakova. Pripravimo jo podobno kot pehtranovo, le da se pri pripravi izognemo vsem sladkim dodatkom in limonini lupinici. Zanimivo je, da je drobnjakova potica lahko tudi sladka – takšno poznajo predvsem v Poljanski dolini in njeni okolici, kjer je poleg izvrstnih drobnjakovih štrukeljcev v juhi postala že kar zaščitni znak omenjenih krajev.

Sicer pa lahko v slane potice zavijemo marsikaj: denimo prepraženo čebulo, kombinacijo pražene čebule in orehov, prepraženo slanino, tudi zelje ...