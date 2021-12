Recept: potica malo drugače

Testo:

500 g polnozrnate pirine moke

40 g kvasa

80 g masla

80 g sladkorja

2 rumenjaka

2,5 dl mleka

malo ruma

limonina lupinica

vaniljev sladkor

ščepec soli

Nadev:

450 g olupljenih mletih mandljev

150 g sladkorja

1 dl sladke smetane

80 g svetlih piškotnih drobtin

3 beljaki

vaniljev sladkor

limonina lupinica

maraskino

100 g suhih marelic

100 g suhih brusnic

Pirino moko stresemo v posodo, na sredini naredimo jamico in vanjo nadrobimo kvas. Dodamo mu žličko sladkorja in prilijemo malo mlačnega mleka ter pustimo, da začne vzhajati. Maslo raztopimo, rumenjakoma dodamo sol in premešamo, prilijemo stopljeno maslo, dodamo sladkor, vaniljev sladkor, limonino lupinico, rum, malo mleka in dobro premešamo. Ko začne kvas vzhajati, začnemo mesiti testo. Med mešanjem počasi prilijemo mokre sestavine in sladkor in po potrebi dodamo še malo mleka. Zamesimo gladko in srednje mehko testo. Pokrijemo ga s prtičem in pustimo vzhajati.

Iz beljakov in polovice sladkorja stepemo čvrst sneg. Sladko smetano segrejemo in prilijemo k mandljem, dodamo preostali sladkor, arome in maraskino ter dobro premešamo. Primešamo še sneg iz beljakov. Suhe marelice in brusnice grobo nasekljamo in pokapamo z maraskinom.

Vzhajano testo tanko razvaljamo, namažemo z mandljevim nadevom, potresemo s piškotnimi drobtinami, nasekljanimi brusnicami in marelicami ter tesno zavijemo. Potico prestavimo v pomaščen pekač, prebodemo, pokrijemo in pustimo vzhajati. Čas vzhajanja je odvisen od temperature prostora, pomembno je, da potica za polovico naraste. Premažemo jo z raztepenim jajcem in pečemo od 45 do 50 minut v pečici, segreti na 175 stopinj Celzija.