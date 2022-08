Postanite najboljši barist v regiji

Če se želite pomeriti v umetnosti latte arta in videti, kako to počnejo najboljši, se naučiti novih znanj, spoznati največje strokovnjake na področju priprave kavnih napitkov, je dovolj, da se od 1. julija do 1. septembra na spletni strani www.barcaffe.si/baristacup prijavite na tekmovanje Barcaffè Barista Cup.

ŽELIM IZVEDETI VEČ

Naročnik oglasne vsebine je Atlantic Group