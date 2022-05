Posladkajte se s sladicami po receptu zvezdnika šova Gostilna išče šefa

Čeprav je že devet let od tega, se marsikdo, ki rad gleda resničnostne šove, spominja Fredija Kranjca iz Gostilna išče šefa. Fredi je trenutno vodja kuhinje v restavraciji v Murski Soboti, vendar tudi na svoji domačiji rad skuha jedi iz svojih receptov. Tokrat je enega sladkega razkril tudi nam

Mus (mousse) bele čokolade z jagodami in ajdovim drobljencem

Mus:

110 g bele čokolade

2 g želatine

55 g navadnega jogurta

100 g sladke smetane

Jogurt segrejemo, da v njem raztopimo namočeno želatino.

Prelijemo preko delno staljene bele čokolade in vse skupaj zmešamo z paličnim mešalnikom. Ohladimo na 27 stopinj in vmešamo stepeno sladko smetano.

Jagodna omaka:

130 g svežih jagod

30 g pomarančnega soka

45 g rjavega sladkorja

12 g belega ruma

Vse sestavine zavremo, zmešamo in pokuhamo, da se omaka zgosti.

Mus bele čokolade z jagodami. FOTO: Fredi Krajnc

Ajdov drobljenec

5 rumenjakov

90 g sladkorja

130 g masla

90 g moke

50 g ajdove moke (prepražene)

4 g pecilnega praška

Iz vseh sestavin zgnetemo testo in ga razvaljamo. Pokrijemo in pustimo v hladilniku počivati eno uro. Pečemo na 180 stopinj, do zlato rjavega. Ohladimo in zmeljemo. Z dodanimi svežimi jagodami poljubno sestavimo na krožnik ali v kozarce.