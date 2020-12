Posladkajmo se z domačim pudingom

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Nujni sestavini FOTO: Peerayot/Getty Images

Sestavine za v trgovini kupljen in domači puding so podobne in oba skuhamo v mleku, a če preberemo deklaracijo na vrečki, vidimo, da prvi vsebuje umetne okuse in arome. Tega si prav gotovo ne želimo uživati, zato iz sestavin, ki so skoraj zagotovo na zalogi v shrambi, skuhajmo puding, ki bo še bolj okusen od kupljenega, saj ne bo imel tistega značilnega umetnega priokusa.Potrebujemo mleko in jajca oziroma rumenjake in nekaj, kar bo maso zgostilo, običajno uporabimo čisti jedilni škrob, lahko pa tudi moko. Dodamo še aromo, ki bo pudingu dala značilni okus, najbolj priljubljeni sta vanilja in čokolada, pa tudi kakav in seveda sladkor.Priprava je zelo enostavna, v skledi zmešamo rumenjak in sladkor ter škrob, da dobimo gladko zmes. Mleko zavremo v loncu, zajemalko vlijemo k jajčni mešanici in premešamo, potem pa postopoma med mešanjem vlijemo preostalo mleko. Tekočino vrnemo v kozico in kuhamo nekaj minut, ves čas mešamo, da se ne prime na dno posode. Še vročega prelijemo v skodelice ali kozarce in ohladimo. Osnovnemu receptu dodajamo različne okuse, za vaniljev puding v mleku kuhamo nekaj prerezanih strokov vanilje, ki jih odstranimo, preden mleku dodamo škrob. Čokoladnega dobimo, če v mleku raztopimo naribano čokolado ali čokolado v prahu. Da bo bolj rahel, lahko v že kuhano in ohlajeno maso rahlo vmešamo stepeno sladko smetano pa tudi sneg iz beljakov.Tudi tisti, ki ne marajo ali ne smejo uživati kravjega mleka in jajc, lahko uživajo v pudingu, seveda v veganskih različicah, ki so primerne tudi za dojenčke, ki še ne uživajo mleka in jajc. Namesto mleka uporabimo rastlinske napitke, na primer riževega, sojinega, kokosovega, ovsenega, lahko pa tudi sok iz sadnih kompotov. V tem skuhamo škrob, ki smo ga poprej zmešali s tekočino, in dodamo poljubne okuse. Lahko tudi sadje, na primer iz kompota, v katerem smo puding skuhali, ali pa zmečkano banano. Puding bo čvrst tudi brez jajc.Skodelice, v katere ga nalijemo, poprej oplaknemo s hladno vodo, tako se zmes ne bo prijela, lahko ga bomo celo prekucnili na krožnik. Ohlajenega potresemo s poljubnim posipom, zmletimi oreški, čokoladnimi mrvicami, prelijemo s sadnim sirupom ali stepeno smetano. Dodamo lahko tudi kepico ali dve sladoleda.