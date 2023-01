Posladek ali krepak zajtrk: pečena jabolka

Sadje, ki ga bomo pekli, najprej previdno izdolbemo in potem napolnimo z različnimi nadevi, na primer skutnim. Sladkamo z medom, skoraj obvezna sestavina so orehi ali drugi oreški, na primer mandlji. Pečeno nadevano sadje je lahko posladek ali krepak zajtrk, v tem primeru v nadev zmešamo še kosmiče in semena, jajce pa služi kot vezivo. Rozine lahko pred peko namočimo v rum, če ne maramo alkohola, pa v sadni sok.

Za 4 osebe: 4 srednje velika jabolka

200 g albuminske skute

1 jajce

1 pest rozin

1 pest orehovih jedrc

1 limona

1 vaniljev sladkor

0,5 žličke mletega cimeta Jabolka operemo, obrišemo in jim odrežemo vrh pri peclju, ki bo služil kot pokrov. Večji del jabolk izdolbemo in pokapljamo z limonovim sokom. Orehe sesekljamo in stresemo v skledo. Dodamo rozine in skuto ter jajce, cimet in vaniljev sladkor. Zmešamo v enakomerno zmes ter z njo napolnimo izdolbena jabolka. Pokrijemo jih s pokrovčki in naložimo v pekač, v katerega natočimo za prst vode. Pečemo dobre pol ure na temperaturi 190 stopinj.