Posebnež, ki daje jedem rahlo pikanten okus

Mladih svežih plodov ni treba lupiti. FOTO: Ninikas/Getty Images

Meso primerno zrelega jajčevca je čvrsto in nekoliko grenkastega okusa, ki s starostjo ploda postaja vse bolj izrazit.

Jajčevci so še ena v vrsti vrtnin, ki jih sicer lahko kupimo skoraj vse leto, vendar je njihova visoka sezona, ko zorijo tudi na domačem vrtu, poletje. Spadajo namreč med plodovke, ki imajo rade toploto. Ne glede na to, ali jih gojimo sami ali jih kupujemo, če je le mogoče, uporabljajmo čim bolj sveže obrane. Če jih kupujemo na zalogo, jih hranimo v hladilniku, kjer bodo zdržali teden ali celo več. Vrtnarji vedo, da je plod bolje odrezati, da pri trganju ne bi poškodovali rastline.Jajčevci so zreli, ko imajo napeto in bleščečo lupino. Njihov okus je precej poseben, nekoliko pikanten in rahlo greni, kar marsikomu sicer ni povšeči. Komur pa je, jih preprosto obožuje. Svežih jajčevcev ni treba lupiti, njihova priprava je preprosta in raznolika. Lahko jih kuhamo, pečemo ali dušimo, imenitni so v samostojni omaki ali v družbi druge zelenjave, stročnic ali mesa. Ker plodovi vsebujejo veliko vode, podobno kot bučke, se med pripravo, zlasti dolgotrajno, zelo zmehčajo. Narezane surove jajčevce zato rahlo posolimo z obeh strani in pustimo stati pol ure. V tem času bodo izločili tekočino; popivnamo jo s papirnato brisačko in med kuhanjem oziroma pečenjem bodo ostali bolj čvrsti.Primerni so za pripravo različnih jedi v pečici. Prerežemo jih na pol in izdolbemo ter napolnimo s poljubnim nadevom. Za pripravo lahko uporabimo kar meso, ki smo ga izdolbli, pa drugo zelenjavo, mleto meso, kaše, stročnice. Imenitna je lazanja, sestavljena iz jajčevcev, ki jih uporabimo namesto testenin, ter izbranega nadeva. Za hitri prigrizek ali toplo predjed jajčevce narežemo na centimeter debele kolobarje, jih obložimo z rezinami zrelega paradižnika in mocarelo ter spečemo v pečici. Pečemo jih lahko tudi na žaru, zgolj rahlo soljene.Narezane na podolgovate tanke trakove na hitro popečemo ter zvijemo v rolice s popečeno slanino. Lahko jih na drobno nasekljamo in dušimo, dodamo še nekaj mediteranskih začimb, med katerimi je obvezna bazilika, in pripravili bomo izjemno okusno prilogo k mesu ali testeninam. Omako lahko nadgradimo s paradižnikom in papriko.