Porabimo ostanke kruha

Saj vsi vemo, kako gre to: ko smo na dopustu, nas v obmorski pekarni premamijo rogljiček, kak slanik in zraven štruca belega kruha, ki še topla vabi s poličke. Potem pa, tudi to vemo, kako se zgodba nadaljuje: doma pojemo slanik in rogljičke, nato pa se nam že mudi na plažo, in kruh, čeprav krasen, nam ostane. Kam z njim?

Kruh se dobro razume s svežim paradižnikom, narezan na kocke in hrustljavo popečen pa bo imeniten na juhi.

Vselej se je poleti odlično spomniti, da se kruh dobro razume s svežim paradižnikom, ki ga na tržnicah ob morju in tudi na celini te dni ne primanjkuje. Kombinacija obojega se lahko spremeni v odlične jedi, prva med njimi je vsekakor paradižnikova solata s kruhom, v Toskani imenovana panzanella. Priprava je preprosta in tu je ena od različic te priljubljene poletne solate: kruh narežemo na kocke in ga do zlato rjave barve prepražimo na malo olja. To lahko storimo v ponvi ali pa, če le ni prevroče, v pečici. Zatem v skledo ali na večji krožnik razporedimo na rezine narezan paradižnik, kolutke kumaric, lahko tudi tanke rezine sveže čebule. Zabelimo s prelivom, okrasimo s kaprami, lahko tudi z vloženimi olivami ali koščki mocarele, ter dopolnimo s hrustljavimi kruhovimi kockami.

Beli kruh nas največkrat spremlja na morskem oddihu. FOTO: Špela Ankele

Če gremo še korak naprej: s popečenimi kruhovimi kockami lahko dopolnimo tudi solato iz stročjega fižola, tudi navadno zeleno solato. Popečene kruhove kocke, imenovane krutoni, lahko imenitno dopolnijo tudi različne poletne juhe. Te so lahko pripravljene iz paradižnika ali pa jim osnovo narekujejo korenje, bučke, tudi blitva ali špinača in kar je še sezonskega.

Zajtrk, večerja ali posladek: ocvrte kruhove rezine FOTO: Rai, Getty Images

Dan ali dva star kruh, narezan na drobno, lahko dodamo tudi v polpete – mesne ali zelenjavne. Tako dobimo tudi več mase, iz katere nastane kosilo, dodatni plus pa je seveda to, da kruh ne roma v smeti, ampak se v novi obliki pojavi na našem poletnem krožniku.

Sicer pa se, ko vam ostaja nekaj kosov belega kruha, spomnite tudi na klasiko naše in vaše mladosti – pohane šnite! Pripravimo jih tako, da rezine namočimo v mešanici stepenih jajc in mleka, nato pa jih z obeh strani popečemo na malo olja ali v pečici. Pri tem ne pozabimo pekača pokriti s kosom papirja za peko, sicer bomo imeli s čiščenjem precej dela!