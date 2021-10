Popoln okus žitne kave Bianka Proja, primerne za vse načine priprave

Sodobni tempo življenja je poln obveznosti in nenehne naglice, s katero hitimo skozi dan, pri tem pa ne mislimo nase in na svoje zdravje, ki ga ves ta stres zelo prizadene. Skrb za telo in duha je danes pomembnejša kot kdajkoli prej, naravne in kakovostne sestavine, ki jih vnašamo v telo, pa so ključni del skrbi zase.

Začetek dneva v zadnjem času tako za vse več ljudi pomeni začetek skrbi za telo. Jutranji tek, vožnja s kolesom ali lahkoten sprehod na delo so del rutine. Toda preden se lotimo opravljanja vsakodnevnih nalog, je pogosto najljubša zdrava pijača prva stvar, ki nam dela družbo na poti v službo ali na fakulteto. Poleg tega da je hranljiva, je pomemben tudi njen okus, kar še olajša zdrave navade, s takšnim spremljevalcem pa smo se pripravljeni spoprijeti z vsemi izzivi.

Žitna kava Bianka Proja se bo idealno podala v rutino tistih, ki ob vsaki priložnosti pazijo na svojo prehrano, in tistih, ki v popoldanskih urah iščejo zamenjavo za kavo. Gre za napitek iz žitaric in cikorije, ki se lahko pripravi na več načinov. Od priročne in hitre priprave tako, da jo le prelijete z vročo vodo, kadar se vam mudi, do priprave v džezvi, kafetijeri, aparatu za filter kavo ali french pressu. Katerikoli način priprave boste izbrali, vas bo navdušila. Poleg različnih načinov priprave je Bianka Proja odlična tudi za vse, ki radi preizkušate različne recepte, kulinarične ideje z Bianko Proja pa lahko najdete tudi na spletni strani z Bianka recepti.

Skrbno izbrana ječmen in cikorija se odlično dopolnjujeta v slastni skodelici nove žitne kave iz Francka, ki je kot nalašč za začetek dneva ali za trenutke, ko potrebujete dodatno energijo. Ječmen in cikorija sta bogata z vlakninami in ne vsebujeta kofeina, zato je Bianka Proja primerna za vse – otroke in odrasle.

Bianka Proja vam bo omogočila popoln trenutek dneva, kadarkoli se boste odločili za oddih ali trenutek zase. Z več načini priprave vam ni treba skrbeti, da bi ostali brez svoje skodelice. Idealna je zaradi popolnoma naravnih sestavin, ustrezala pa bo tistim, ki radi skrbijo za svojo prehrano in vedo, kako prepoznati najkakovostnejše sestavine.

Naročnik oglasne vsebine je Franck