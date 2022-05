Popki za gurmanske užitke, ki so pri nas skoraj eksotika

Artičoke marsikomu vzbujajo pomisleke, ne le zaradi specifičnega kiselkastega okusa, ki ni nujno, da nam bo všeč, temveč tudi zaradi čiščenja, ki zahteva nekaj spretnosti, čeprav ni pretirano komplicirano. Kdor bi rad poskusil to imenitno zelenjavo, pa nima volje za pripravo, lahko uporabi konzervirano, običajno je vložena v slanici.

Priznati je sicer treba, da je sveža veliko bolj okusna. Konzervirano običajno v picerijah nadevajo na pice.

Artičoka je tudi po videzu izjemno zanimiva rastlina, ki zraste do meter in pol v višino in ima lepe cvetove, ki se razvijejo iz velikih popkov od zelene do temno vijolične barve. Ti popki so užitni in jih nabiramo, še preden se cvetovi odprejo. Artičoke izhajajo iz afriških sredozemskih dežel, danes sta največji pridelovalki Egipt in Italija.

Na pol prerezane obložimo s sirom in spečemo v pečici. FOTO: Tbralnina/Getty Images

Zelo so jih cenili stari Grki in Rimljani, saj so jim pripisovali moč afrodiziaka. Tega ne bomo trdili, zagotovo pa še danes velja, da je rastlina za zdravje koristna, ne le okusna. Sezona nabiranja artičok se je začela, na tržnicah jih že prodajajo, prav tako v trgovinah. Sveže artičoke lahko hranimo v hladilniku celo nekaj tednov, čeprav jih je bolje kupovati oziroma nabirati sproti.

Pred uporabo jih temeljito speremo pod tekočo vodo in jim nekoliko prirežemo pecelj. Odstranimo spodnje lističe, odrežemo tudi vrhnji del, vsaj dva ali tri centimetre. Preostale liste pregledamo in odrežemo trde zunanje konice.

Pripravimo jih na številne načine, in ko se jih naučimo pripravljati, bomo gotovo večkrat segli po njih. Nadvse okusne so v juhah, malce več spretnosti pa zahtevajo polnjene. Nadevamo jih na primer z različnimi vrstami sira, zalijemo z vodo do tri četrtine artičok in kuhamo približno pol ure. Značilen, rahlo kiselkast okus da posebno noto vsem jedem, v katere jih dodamo. Artičoke najpogosteje kuhamo, lahko pa jih tudi dušimo, pečemo, celo cvremo.

Dobro se ujamejo s sirom in smetano, pogosto v omako med kuhanjem dolijemo malo vina.

Najokusnejši je notranji del glavice, srček, ki ga lahko izdolbemo, da dobimo skodelico iz zunanjih listov; to napolnimo z različnimi nadevi in pečemo v pečici ali dušimo v omaki. Lahko jo vložimo v olje, kis ali slanico kot druge vrste zelenjave. Zaradi izrazitega okusa jih lahko le skuhamo v slani vodi, odcedimo in ohladimo ter potresemo s sesekljanim česnom in peteršiljem. Ponudimo kot predjed ali prilogo.