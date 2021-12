Pop-up restavracija

Ljubljana je v atriju glavne pošte gostila chefinjo Ano Roš z ekipo Hiše Franko, ki je v prvi slovenski Mastercardovi pop-up restavraciji Priceless gostom ponudila izjemno predpraznično izkušnjo, spoj kulinaričnih in tehnoloških dosežkov. »Priprava jedi na neznani lokaciji za nove ljudi je za nas izziv, in ti nas veselijo, saj smo tako primorani delati več, bolje in na bolj inovativen način,« je dejala Ana Roš, ki je nedavno zasedla še sedmo mesto na lestvici najboljših kuharskih mojstrov na svetu.

Meni je sestavljalo osem jedi. Vsako sta z nekaj stavki predstavila Ana Roš in sous chef Leonardo Fonseca, ki sta poudarila, da je jedilnik edinstven tudi zato, ker se ti krožniki nikoli več ne bodo znašli na meniju Hiše Franko. Za uvod so goste navdušili s koruznim krofom, polnjenim s fermentirano skuto in dimljenimi postrvjimi ikrami. Sledila je izjemna interpretacija tradicionalne posoške jedi – čompe s skuto, za katero krompir spečejo v skorji slovenske soli in otave, avgustovskega sena. Gostje so nato uživali v slanini sipe, pospremljeni z mlekom iz pinjol ter ocvrtim kruhom z drožmi. Sledile so testenine, pripravljene v ekstraktu Jadranskega morja, in rižota z bergamotko, rjavim maslom in telečjim priželjcem.

Kot je povedala chefinja, je bila vrhunec srna, pospremljena z gomolji z ljubljanske tržnice. Ob koncu obeda je Maša Salopek, prejemnica laskavega naziva najboljše slaščičarke na svetu, razložila še zgodbi obeh sladic – mochija tolminskega sira, polnjenega s kutino, z dodano pokovko iz slovenskih žit, ter božičnega rdečega zelja z ajdovim sablejem, brusnično kremo, čatnijem rdečega zelja in toplo jajčno kremo zabajon.

Mastercard je pripravil še nekaj tehnoloških presenečenj. V duhu povezovanja in zbliževanja ljudi je izvedel posebno hologramsko projekcijo in eno od gostij restavracije povezal z ljubljeno osebo z drugega konca Slovenije, za katero je večerjo na domu prav tako pripravilo osebje Hiše Franko. Gostom pop-up restavracije Priceless so omogočili snemanje posebnih videorazglednic, ki so jih opremili s posvetilom in jih z dodano QR-kodo s Pošto Slovenije poslali na domove svojih najdražjih.