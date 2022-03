Pomlad diši po divjem česnu: čezmerno uživanje lahko draži želodec

Še preden začnemo na vrtu pobirati prve pomladne vrtnine, nas narava obdari z užitnimi divje rastočimi rastlinami. Že odkar pomnim, je številka ena po priljubljenosti regrat, v zadnjih desetih, morda dvajsetih letih pa vse bolj raste tudi število ljubiteljev in nabiralcev čemaža.

Pospešuje prebavo mastnih jedi, čezmerno uživanje pa lahko draži želodec.

Pri tem velja opozorilo, da je treba biti pri nabiranju zelo previden, saj ga nevešči lahko zamenjajo za zelo strupene šmarnice, čmeriko in jesenski podlesek. Podroben pogled sicer razkriva razlike, poleg tega ima čemaž specifičen vonj, vendar previdnost ni nikoli odveč, saj se vsako leto nekaj ljudi zastrupi, kar je lahko celo usodno. Vsekakor je treba ob kakršnih koli prebavnih težavah ob uživanju čemaža nemudoma poiskati zdravniško pomoč.

Čemaž je čebulnica, ki uspeva po vsej Evropi in Aziji, gojimo pa ga lahko tudi na domačem vrtu. V krajih, kjer so rastišča bogata, kot preproga prekrije cele predele gozdov. Sprva z zelenimi listi, ki imajo močan vonj po česnu, pozneje pa bo še zacvetel s preprostimi, a čudovitimi belimi cvetovi. Listje požene v marcu in aprilu, rastlina zraste do 40 centimetrov visoko, v maju in juniju pa na vrhu stebel zacvetijo prelepi, snežno beli zvezdasti cvetovi.

Uživamo predvsem liste, ki imajo precej močan okus, podoben česnu. Prav zato ga imenujemo divji česen, s katerim je tudi v sorodu. Uporaben je surov, lahko pa ga kuhamo ali dušimo. Če uživamo surovega, bodimo zmerni, saj lahko v večjih količinah razdraži želodec. Sicer pa ga ponudimo k mastnim jedem, saj pomaga pri njihovi prebavi.

Nepozorno oko lahko liste čemaža zamenja za strupene šmarnice, čmeriko ali jesenski podlesek. FOTO: Anna_shepulova/Getty Images

Kadar pripravimo na primer svinjsko pečenko ali pečena rebra, zraven ponudimo žličko ali dve čemaževega pesta ali pa nekaj drobno sesekljanih lističev. Toplotno obdelan izgubi ostrino, ohrani pa okus. Imenitna je čemaževa kremna juha, ki jo pripravimo kot druge zelenjavne: v vodi skuhamo čemaž in malo krompirja, da bo juha bolj gosta, začinimo s soljo in poprom, lahko dodamo še kumino ali muškatni orešek, kar nam pač ustreza.

Vse zmeljemo s paličnim mešalnikom in po želji obogatimo s smetano za kuhanje ali kislo smetano. Čemaž je odličen tudi kot prikuha, ki jo pripravimo podobno kot špinačo.