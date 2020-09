Pomarančni kolač (RECEPT)

1. Pečico segrejemo na 180 stopinj. Podolgovat model, na primer za kruh, dobro namastimo in poprašimo z moko, presežek stresemo stran, ali ga obložimo s papirjem za peko.



2. V skledi penasto umešamo maslo, dodamo sladkor, vaniljev sladkor, sok pol pomaranče in naribano lupinico ter miksamo, da se sestavine dobro pomešajo. Dodamo jajca, vsako posebej, vsakokrat dobro premešamo.



3. V drugi skledi zmešamo moko s koruznim škrobom in vinskim kamnom in dodamo masleno-jajčni mešanici, prav tako kandirano pomarančno lupinico, če jo bomo uporabili, ter premešamo, da se sestavine povežejo.



4. Biskvit vlijemo v pripravljen pekač, pečemo približno 45 minut, naredimo preizkus z zobotrebcem. Pečenega pustimo 2–3 minute v pekaču, potem ga zvrnemo na rešetko, prelijemo s polovico pomarančnega soka ter pustimo, da se popolnoma ohladi. Ohlajenega prelijemo s sladkorno glazuro: sladkor v prahu pomešamo s sokom, da dobimo gost tekoč preliv.



150 g masla sobne temperature

100 g sladkorja

vaniljev sladkor

naribana lupinica eko pomaranče

3 jajca

170 g gladke moke

25 g koruznega škroba

žlička vinskega kamna

sok pol pomaranče

pest sesekljane kandirane pomarančne lupinice (po želji)

Preliv:

sok pol pomaranče, 2 žlici prihranimo

Sladkorna glazura:

60 g sladkorja v prahu

2 žlici pomarančnega soka