Pomanjkanje kadra: je to pravi razlog, zakaj danes nihče več noče biti natakar?

Josep Roca je eden od treh bratov Roca, ustanoviteljev španske legendarne restavracije El Celler de Can Roca v Gironi. Lokal se ponaša s tremi Michelinovimi zvezdicami in je bil v izboru World’s 50 Best Restaurants dvakrat razglašen za najboljšo restavracijo na svetu. Prvič leta 2013 in drugič leta 2015. Josep je somelje in vodja restavracije.

V intervjuju za španski portal Siete Canibales je Roca pred kratkim spregovoril o splošni krizi na področju priprave in strežbe hrane, natančneje o pomanjkanju delovne sile in se pri tem osredotočil na natakarje, ki v gostinstvu igrajo eno ključnih vlog. Branje nadaljujte na mična.si.