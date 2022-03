Recept: slastni polpeti iz rdeče pese

Polpeti iz zelenjave so enostavni in okusni, z uporabo različnih sestavin pa so vselej posebni, tako po okusu kot barvi. Še posebno privlačni so oranžni korenčkovi ali pesni, ki zasijejo v močni rubinasti barvi. Kot vezivo uporabimo stročnice, kuhano čičeriko, lečo ali fižol, ki jih zmeljemo v blenderju ali zmečkamo z vilicami, lahko pa tudi moko. V polpete lahko dodamo tudi jajce, v tem primeru bo masa redkejša, utrdimo pa jo z žlico krušnih drobtin ali dvema. Polpete pečemo v olju ali pečici, lahko tudi v cvrtniku na zrak. Začinimo jih s svežimi ali suhimi zelišči, tudi ostrimi, na primer čilijem.

Za 4 osebe: 200 g čičerikine moke 100 g rdeče pese 1 žlička lanenega semena sol, poper, mleta kumina, timijan olje Rdečo peso skuhamo, ohladimo in olupimo. Narežemo na kose in stresemo v blender. Zmeljemo in damo v skledo. Laneno seme zmeljemo ali stolčemo in dodamo pesi. Solimo in popramo ter začinimo s timijanom in kumino. Premešamo in počasi dodajamo moko. Zgnetemo v gladko zmes, če je masa preredka, dodamo malo krušnih drobtin. Pustimo stati petnajst minut. Z roko oblikujemo polpete, debele dober centimeter. Pečemo jih na vročem olju, na vsaki strani nekaj minut.