Poletno pecivo iz pekača, ki še dneve ostane mehko (VIDEO)

Po svoje to pecivo rahlo spominja na praženec – le da je bolj maslenega okusa. In prav ta del me je zares presenetil. Peciva, ki vsebujejo kar velik delež masla, se po mojih izkušnjah ne starajo prav dobro. Tole pa bo še vsaj dva dneva ostalo popolnoma enako mehko kot v trenutku, ko je prišlo iz pečice.

Več na Odprti kuhinji.