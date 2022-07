Poletni kulinarični izlet: afriški som sredi Dolenjske

Vas zanima, kaj okusnega lahko najdemo v okolici Kostanjevice na Krki? Med vsemi dobrotami, ki jih pridelujejo v tem delu Slovenije, smo izbrali tri okuse, ki so se nam ob nedavnem obisku slovenskih Benetk vtisnili v spomin.

Postrv? Seveda ne, to je afriški som iz Ribogojstva Colarič.

Najprej so tu lokalno vzgojene ribe. Iskali smo postrvi, našli pa – afriškega soma! Tistega iz Ribogojstva Colarič v vasi Dobrava, le nekaj minut vožnje od znamenitega slovenskega rečnega otoka. Kot nam je ob kratkem obisku povedal Jože Colarič, ki se je dotlej ukvarjal s kovinsko galanterijo, je ideja o ribogojnici na Dolenjsko priplula iz Avstrije.

»Z možem sva se kdaj, bolj v šali kot zares, zazrla v prihodnost in se spraševala, kje bi lahko prišla do vode, da bi tudi mi začeli ribogojstvo. No, kakšno leto zatem sva pridobila trenutno lokacijo in naša pustolovščina z ribami se je začela. Zgradili smo ribogojnico in z lastnim znanjem in delom opremili recirkulacijsko ribogojnico za gojenje afriškega soma. Za to vrsto sva se odločila, ker je riba zares svojevrstna, način gojenja pa precej preprost,« sta zakonca Colarič, ki danes pripravita tudi ribje čevapčiče in paštete, na spletno stran zapisala o zgodbi, ki se je začela razvijati leta 2014.

Če bi želeli vedeti kaj več o cvičku, obiščite cvičkov muzej za debelimi samostanskimi zidovi na obrobju Kostanjevice na Krki.

Potem je tu poletna paleta zelenjavnih in sadnih okusov s Kmetije Turk, do koder je iz Kostanjevice na Krki le nekaj minut vožnje, sicer pa leži v sosednji, krški občini. Na kmetiji najdemo dobro založeno trgovino, na policah pa se izdelkom z domače kmetije, med katerimi je te dni veliko pisane zelenjave in sadja, pridružijo dobrote z okoliških domačij.

Kaj okusnega lahko najdemo v okolici?

In če smo že na Dolenjskem, seveda ne moremo mimo kralja vseh tukajšnjih vin – cvička! Tega vinskega posebneža, v katerega se združijo tako bele kot rdeče sorte, na Dolenjskem najdemo marsikje, tudi na vaški veselici. A če bi želeli vedeti kaj več o njem, priporočamo obisk katere od bližnjih zidanic in klepet z lokalnimi vinogradniki ali pa skok v prijetno ohlajen cvičkov muzej, ki je za debelimi samostanskimi zidovi na obrobju Kostanjevice na Krki del Galerije Božidarja Jakca.