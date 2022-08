Recept: poletne bruskete

Bruskete lahko pripravimo vsakokrat, ko nam ostane nekaj dan ali dva starega kruha, poleti pa jih lahko obložimo z najbolj pisanimi dodatki. Ne smejo manjkati paradižnik, kak listek sveže bazilike, morda ribji fileti, ki so ostali od kosila, slane sardelice ali inčuni, ki se na popečeni kruh odlično podajo.

Na bruskete gre odlično tudi popečena poletna zelenjava, denimo bučke. In ne pozabite: ko popečete rezine kruha, jih še vroče podrgnite z razpolovljenim strokom česna in pokapajte z oljčnim oljem – tako bodo dobile še za odtenek bolj prefinjen okus.

Za 4–6 oseb:

4–6 kosov dan ali dva starega kruha

pest češnjevih paradižnikov

nekaj slanih sardel

malo namaza bakalar

malo oljčnega olja

nekaj vloženih kaper

1 strok česna

Na malce oljčnega olja na zmernem ognju popečemo kose kruha z obeh strani, da dobijo zlato rumeno barvo in postanejo hrustljavi. Popečene še tople podrgnemo s strokom česna, ki smo ga razpolovili, in obložimo: del s paradižnikom, preostale pa s slanimi sardelami in odličnim namazom bakalar.