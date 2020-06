Poletna juha z žličniki

Za 4 osebe:

2 korenčka

3 krompirji

300 g stročjega fižola

1 čebula

sol, poper

sveža bazilika in peteršilj

mešanica jušnih začimb

1 skodelica moke

1 jajce

1 dl kisle smetane

Zelenjavo očistimo, korenje narežemo na kolobarje, čebulo na četrtine, fižol na tri centimetre velike koščke in krompir na kocke. Vse skupaj stresemo v lonec in zalijemo z vodo, da bo dobro pokrito. Zavremo, solimo in popramo ter dodamo zelišča. Medtem ko juha vre, moko, jajce in kislo smetano zmešamo v gladko zmes. Če je pretrda, dolijemo malo vode. Oblikujemo cmočke oziroma žličnike in jih damo v juho. Ko priplavajo na površino, so kuhani, to je približno pet minut. Potresemo s sesekljanim peteršiljem in okrasimo z baziliko.

Juhe iz mlade poletne zelenjave so hitro pripravljene, uporabimo vse, kar zraste na vrtu, saj se okusi večine lepo ujemajo. Vanjo lahko zakuhamo jušne rezance, vlivance, žličnike ali cmoke, lahko pripravimo mesne oziroma jetrne pa tudi skutne.Če jim dodamo skuto ali kislo smetano, bodo žličniki ali cmoki rahli in sočni. Bolj rahli so tudi, če moko zamenjamo ali zmešamo s pšeničnim zdrobom. Za vlivance lahko uporabimo tudi jajca, ki nam ostanejo po paniranju mesa, ali kose zelenjave, ki nam jih je žal zavreči.