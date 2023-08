Poletna dobrota, polna zdravja

Bučke se poleti, pa tudi še na začetku jeseni, uvrščajo med priljubljene sestavine vsakdanjega jedilnika, in to povsem upravičeno. Ti podolgovati plodovi namreč ponujajo obilico zanimivih receptov, užitni pa so tudi cvetovi. Največkrat pa se v naši kuhinji znajdejo približno 20-centimetrske bučke, saj so pri tej dolžini najokusnejše in najprimernejše za pripravo.

Pečene, kuhane, ocvrte, polnjene, pripravljene nad paro ali na žaru. Lahko jih zamrznemo in shranimo za zimo, nekateri jih tudi vlagajo. Odlične so v prav vseh oblikah, lahko pa nastopajo kot samostojna jed ali kot priloga in dodatek. Izjemni okus, ki ga lahko še izpopolnjujemo z drugimi živili in začimbami in nas vsekakor spominja na poletje, pa ni njihova edina odlika. Bučke so namreč zelo bogate z antioksidanti, predvsem karotenoidi, kot so lutein, zeaksantin in beta kriptoksantin. Največ dragocenih učinkovin vsebuje olupek, rumen nekoliko več kot zelen, zato ga ne odstranjujemo oziroma kupujemo ekološko pridelane plodove ali pa jih, kar je vsekakor najbolje, pridelamo kar sami.

Zdrav je tudi olupek, rumen nekoliko bolj. FOTO: Judy Unger/Getty Images

Skrbijo za prebavo

Že samo seznam zdravilnih snovi, s katerimi se hvalijo bučke, je laskav, saj so bogate tudi z vitamini A, C in K ter B1, B2, B3 in B6, molibdenom, manganom, kalijem, magnezijem, fosforjem in maščobnimi kislinami omega 3. Bučke vsebujejo zelo malo kalorij, zato so zaveznice pri odpravi odvečnih kilogramov in hkrati varujejo pred sladkorno boleznijo, saj uravnavajo raven inzulina. Delujejo tudi protivnetno, skrbijo za srce in ožilje ter prebavni trakt, odpravljajo zajedavce in se hvalijo s protimikrobnimi učinkovinami. Polne so vode, ki redči blato in tako lajša odvajanje, vsebujejo pa tudi topne in netopne vlaknine; netopne pomagajo pri lažjem premiku hrane skozi črevesje, kar zmanjšuje tveganje za zaprtje, topne pa hranijo koristne bakterije, ki živijo v črevesju, in pomagajo uravnavati holesterol. Kalij nadzoruje krvni tlak. Nekatere študije kažejo, da bučke skrbijo za zdravje prostate, zaradi antioksidativnih in protivnetnih lastnosti pa bi lahko varovale tudi pred rakavimi obolenji. Pomagajo vidu, ščitnici in kostem.

Zelo redko pa bi lahko bučke utegnile ponagajati ljudem, ki imajo težave z ledvicami ali žolčnikom, saj vsebujejo oksalate oziroma oksalno kislino, ki bi lahko ovirali absorpcijo kalcija, s katerim se lahko združijo in tvorijo ledvične kamne.