Poletje z baziliko, nekaj nasvetov za uporabo

Bazilika je zelo aromatična začimba nekoliko sladkastega, precej izrazitega okusa in močnega vonja, s katero popestrimo številne jedi, zlasti je nepogrešljiva v mediteranski kuhinji. Zaradi izrazitega vonja jo uporabljamo tudi za odišavljanje prostorov. Čeprav so njena domovina tropski predeli Azije, danes najbolj uspeva v Sredozemlju, sicer pa jo gojijo povsod po svetu, da je le dovolj toplo.

Posušena ni tako izrazita kot sveža. FOTO: Victoriya89, Getty Images

Sesekljamo jo tik pred uporabo, saj hitro počrni.

Dobro uspeva tudi v loncih, tako da jo brez težav gojimo pozimi na okenski polici. To bo zlasti dobrodošlo za tiste, ki prisegajo na okus svežega zelišča. Uporabljamo sicer tudi posušeno, vendar se resnici na ljubo ne more kosati s svežo. V kuhinji uporabljamo predvsem liste, cvetne popke in cvetke pa lahko potresemo po solati ali uporabimo za krašenje jedi.

Poznamo več vrst bazilike, ki se razlikujejo po videzu pa tudi po okusu in vonju. Pri nas najpogosteje gojimo in uporabljamo navadno, omenimo pa še solatno, grško, tajsko, škrlatno in sveto baziliko.

Rada se imata na vrtu in na krožniku. FOTO: Dar1930/Getty Images

Če kupujemo svežo, jo porabimo čim prej, v hladilniku ali kozarcu sveže vode jo lahko hranimo nekaj dni. Sesekljamo jo tik pred uporabo, saj počrni, kuhanim, pečenim ali dušenim jedem jo dodamo pred koncem priprave, saj med kuhanjem izgublja aromo. Nežne, mehke lističe lahko dodajamo cele, tudi za okrasitev jedi. Bazilika se odlično poda k večini zelenjave, ki jo gojimo poleti na vrtu, obvezna je v paradižnikovih jedeh, nepogrešljiva v jedeh iz bučk in jajčevcev.

Dodajamo jo k pisanim solatam, dobro se ujame z olivami in oljčnim oljem, sirom, zlasti mocarelo, obogatila bo rižote, pice, jedi iz stročnic in krompirja. Sesekljano potresemo po juhah in enolončnicah, tako zelenjavnih kot mesnih, pa tudi sicer jo dodajamo mesnim jedem. Izboljšala bo piščančje jedi in okus jagnjetine pa rib in jedi iz morskih sadežev. Je tudi osnovna sestavina za znamenito omako pesto: sveže liste zmeljemo ali stolčemo v možnarju skupaj s česnom, parmezanom, pinjolami, oljčnim oljem ter soljo in poprom. Omako postrežemo s testeninami ali jo namažemo na kruh, v dobro zaprti steklenički jo lahko nekaj dni hranimo v hladilniku. Z baziliko tudi odišavimo oljčno olje ali kis, tako da vanju namočimo cele sveže liste.