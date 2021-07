Poleti izberemo kose mesa, ki bo hitro pečeno

Tanki bodo prej pečeni. FOTO: Kazuma Seki/Getty Images

Popečene tanke kose mesa postrežemo takoj, saj kmalu otrdijo, pa še okus se spremeni.

Poleti precej spremenimo način kuhanja oziroma bolje rečeno priprave hrane, saj stremimo k temu, da zaužijemo čim več presnih živil. V hudi vročini nam bolj ustreza lahka, nemastna hrana, golaž, pečenke, krepke močnate jedi in podobno, kar se kuha dlje, pa prihranimo za hladne dni. Marsikdo se poleti prehranjuje pretežno z zelenjavo, mlečnimi izdelki in žitaricami, mnogi pa se ne morejo odpovedati sočnemu zrezku, čeprav ne bo na mizi vsak dan.Da bi se izognili dolgotrajnemu kuhanju ali pečenju, izberimo vrsto in kose mesa, ki ne potrebuje dolgotrajne toplotne obdelave. V prvi vrsti so to deli piščančjega in puranjega mesa brez kosti in kože, na primer fileji iz prsi in izkoščičeni zgornji deli beder. Sežemo lahko tudi po svinjini, od katere so za hitro pripravo primerni sočni, mehki deli, na primer ribica, stegno ali pleče in kare. Uporabimo lahko tudi govedino, najbolje, če je mlada, primerni kosi pa so bržola, rostbif, zunanje stegno in file, še boljša je teletina.Naslednji korak do okusnega mesnega obroka je pravilno rezanje. Če se odločimo za zrezke, naj bodo tanki, dobrega pol centimetra ali centimeter bo povsem dovolj. Na takšno debelino režemo tudi koščke ali trakove. Najprej naredimo zrezke, ki jih potem režemo naprej. Meso lahko mariniramo ali popečemo le rahlo soljeno in poprano. Če ga mariniramo, ga pokapljamo z oljem in dodamo poljubne začimbe, dobro premešamo in pustimo v zaprti posodi stati vsaj pol ure. Tudi v tem primeru najprej naredimo zrezke in jih potem režemo do želene oblike.Pečemo na vročem olju, na vsaki strani tri ali štiri minute, zrezke nekoliko dlje od koščkov. Med pečenjem mešamo oziroma obračamo. Pomembno je, da meso, ne glede na to, kako je narezano, v ponev naložimo le v eni plasti, če ga bo preveč, se ne bo peklo, temveč dušilo. Ponudimo takoj, če moramo vmes pripraviti še katero jed, pa ga spravimo v zaprto posodo, da ostane toplo in sočno. Hitro popečeno kombiniramo s številnimi jedmi. Zadnja leta so zelo priljubljene mešane solate oziroma solatni krožniki, v katere zmešamo poljubno zelenjavo, sire, stročnice, semena, meso in še kaj. Hrustljavo meso se poda tudi h krompirju, rižu in testeninam, lahko pa ga primešamo različnim omakam.