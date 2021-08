Poleti diši po polnjenih paprikah

Klasika z mletim mesom in v paradižnikovi omaki FOTO: Meteo021/Getty Images

Tudi sveže nadevamo, in sicer z zeliščno skuto ali poljubnimi namazi. FOTO: Filippos Triantafyllos Sdralias/Getty Images

Polnjene oziroma nadevane, po domače pa filane paprike so ena izmed obveznih poletnih jedi, ki morajo vsaj enkrat v sezoni zabrbotati v loncu. Največjem, kar jih imamo v domači kuhinji, da jih skuhamo za zalogo.Tradicionalno jih polnimo z nadevom iz mletega mesa in riža in skuhamo v gosti paradižnikovi omaki. Zraven se najbolj poda kuhan krompir v kosih ali zmečkan v pire. Da pa za to res izjemno okusno jed ne bi bili prikrajšani tudi nemesojedci, so ustvarili številne različice vegetarijanskih in veganskih nadevov, sicer pa postopek priprave ostaja enak. Ne glede na to, ali bo osnova nadeva mleto meso, soja, gobe ali žitarice, pripravo začnemo s praženo čebulo. To dodamo mesu (po nekaterih receptih ga nekoliko dušimo, po drugih naredimo maso iz surovega) oziroma sojinim koščkom, gobam, žitnim kosmičem, začinimo, dodamo še napol kuhan riž in dobro premešamo. Riž odlično nadomesti kaša, zlasti ajdova in ješprenjeva, poskusimo lahko tudi s stročnicami, predvsem lečo ali čičeriko, pa tudi fižolom. Pri kreiranju nadeva sledimo svojemu okusu, pomembno je le, da se sestavine ne tepejo med seboj ter seveda to, da bo nadev dovolj mehak oziroma sočen, da bomo paprike z lahkoto napolnili in da med kuhanjem ne bo razpadel in zlezel iz njih. Za vezivo običajno uporabimo jajca.Paprike, ki jih bomo nadevali, zelo skrbno izberemo, predvsem morajo biti zdrave in čvrste. Izberemo mesnate sorte, kakršna je babura. Dobro jih operemo in odrežemo pokrov s pecljem. Previdno izdolbemo semena in plodove napolnimo z maso tako, da sproti iztiskamo zračne mehurčke. To je najbolje opraviti kar z rokami. Za kuhanje izberemo velik lonec, v katerega najprej nalijemo za nekaj prstov vode, in vanj naložimo paprike. Zavremo in zalijemo s paradižnikovo omako, ki smo jo skuhali posebej. Če je zmanjka, dodamo malo vode, paprike morajo biti med kuhanjem pokrite s tekočino. Mesne paprike kuhamo kako uro, preostale pa manj, saj bo nadev kuhan prej. Jed naj na štedilniku le rahlo brbota. Za tiste, ki ne marajo kuhane paprike, nadev oblikujemo v kroglice in jih kuhamo zraven v omaki.Ne le kuhane, postrežemo lahko tudi sveže, presne, ki jih nadevamo na primer s skuto.