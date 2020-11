Polenta je tudi za sladice

Najbolj znana jed iz koruznega zdroba je kremasta polenta, slastna pa je tudi pica.

Kolač in piškoti

Pisana polenta in brodet po domače, ki sta ju pripravila slovenska chefa Tomaž Vozel in Grega Rozman. FOTO: Špela Ankele

Pomfri in kroketi

Kateri je vaš najljubši recept, ki v glavni vlogi slavi polento? Mi se kar ne moremo odločiti, kaj bi to lahko bilo: so to palčke, narezane kot pomfri in spečene v pečici, ali pa je to čisto navadna, kremasto mamljiva polenta, v katero na koncu vmešamo še košček masla ali malo odličnega oljčnega olja?Seveda se tu spekter receptov, ki se sukajo okoli polente, ne ustavi, kajti ta lahko z malo spretnosti postane tudi glavna jed – ste že poskusili polentno pico? Skuhamo bolj gosto polento, jo v obliki testa za pico namažemo na pekač, pokrit s papirjem za peko. Pustimo, da se ohladi, potem pa premažemo s paradižnikovo mezgo, dodamo nariban sir in preostale sestavine ter potisnemo v vročo pečico za toliko časa, da se sir lepo raztopi.Še dva recepta s polento se nam zdita prav prijetna in presneto uporabna: eden je tisti za kolač, ki ga je v eni od kuharskih knjig opisal slavni britanski kuhar– poleg polente v kolač vmešaše med, oljčno olje, cimet, piment in rdečo peso.Drugega, nič manj zanimivega, pa sta v kuharico zapisala Jamiejeva italijanska prijatelja, kuharjain. V kuharski knjigi Dva požrešna Italijana, ki opisuje našo sosedo prek receptov, značilnih za posamezne dele države, sta vključila tako zapečeno polento s fižolom češnjevcem kot tudi povsem enostavne, a hudo dobre piškote iz polente.Takole sta italijanska kuharja zapisala v uvod k polentnim piškotom, ki teknejo ob jutranji kavici ali popoldanskem čaju ter so slastni kot samostojna jed ali če jih postrežemo s sladoledom, maskarponejem, panakoto ali amarettom: »Koruzo, ki raste na veliki ravnini na severu, zmeljejo v zdrob, ki ga ne uporabljajo samo za okusno polento, ampak tudi za kolače in piškote.«Na temo polentnih receptov je ustvarjal tudi, ki se ga morda spomnite kot tekmovalca v eni od preteklih sezon kuharskega šova MaterChef. Za polento Zlato polje, ki letos praznuje 50. jubilej, je ustvaril knjižico, polno zanimivih receptov. Tudi on je pomislil na polentni pomfri, ustvaril je pečene polentne krokete in piškote s polento, oljčnim oljem in limono. Zraven je dodal še polentni kolač z lešniki in čokolado ter zapisal tudi recept za zlato torto, ki ga objavljamo danes. Špela Ankele