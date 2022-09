Pojedli so vso prekmursko gibanico (FOTO)

Na prvo septembrsko soboto so središče mesta napolnile prekmurske gibanice in šunke ter druge lokalne dobrote, ob dobri glasbi pa so se zadovoljni obiskovalci družili pozno v noč. Organizatorji že 12. Festivala prekmurske šunke in gibanice, Društvo za zaščito in promocijo prekmurskih dobrot, soboška mestna občina in Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota, so v okviru projekta Diši po Prekmurju drugič na novi lokaciji na prenovljeni Slovenski ulici poskrbeli za enkraten dogodek, ki je navdušil množice. In to ne le iz Murske Sobote in Pomurja, temveč z vseh koncev države in tudi iz tujine.

S preureditvijo Slovenske ulice je Murska Sobota dobila enkraten prireditveni prostor. FOTO: Mediaspeed.net

Tradicija s pridihom sodobnosti

Na prireditvi so si obiskovalci lahko ogledali razstavo prekmurske gibanice proizvajalcev iz celotne Slovenije in prekmurskih šunk domačih proizvajalcev, seveda pa so jih lahko tudi okušali. Tako ni manjkalo ne lokalnih kulinaričnih specialitet, kot so bograč, langaš, bučno olje, ne specialitet z drugega brega reke Mure, denimo prleške tünke ali kranjske klobase. Ob dobrotah so predstavili tudi vrhunska prekmurska vina (Vino Krampač, Jerič, Vinska klet Marof, Vinarstvo Magdič, Vinska klet Kelenc, Lendwines, Bojan Kulčar ter Bevog Brewery) in ekološke ter druge visokokakovostne domače prehrambne izdelke z evropsko zaščito. Potekala je še nagradna igra v ugotavljanju teže prekmurske šunke.

Trideset nagrajenih Žirija je ocenila 28 gibanic in štiri šunke ter podelila 11 zlatih, 13 srebrnih in 6 bronastih priznanj. Zlata za gibanice so prejeli Terme 3000 Moravske Toplice, Mlinopek (Murska Sobota), Pekarna Omar (Rankovci), Biotehnični izobraževalni center Ljubljana, Turistična kmetija Ferencovi (Krašči), Kodila (Markišavci), Pasus gostinstvo (Ljubljana), Socialna kmetija Korenika in Posestvo Passero (Tešanovci). Zlati priznanji za šunke sta dobila Posestvo Passero in Kodila.

»Prekmurje je najbolj prepoznavno po bogati kulinariki, ki izhaja iz kulturne dediščine tega območja in Društvo za promocijo in zaščito prekmurskih dobrot si prizadeva to ohranjati s povezovanjem ponudnikov kulinarike, vin in drugih regionalnih visokokakovostnih proizvodov pod okriljem blagovne znamke Diši po Prekmurju. Paradna konja sta prekmurska gibanica in prekmurska šunka, ki imata pridobljeno evropsko zaščito, zato so na dogodku sodelovali predvsem ti proizvajalci,« nam je razložila Tatjana Škrilec, ki je skrbela za organizacijo odlične prireditve.

Prikazali so tudi izdelavo znamenite sladice. FOTO: Oste Bakal

Predsednik Društva za promocijo in zaščito prekmurskih dobrot Janko Kodila pa je dodal, da je festival namenjen predstavitvi vrhunske prekmurske kulinarike ter ohranjanju tradicije s pridihom sodobnosti, v sklopu katerega se promovirata omenjena dva najbolj prepoznavna regijska izdelka.

Na pokušnjo so bile še druge dobrote. FOTO: Oste Bakal

Na razstavi so bile prekmurske gibanice kakšnih 30 proizvajalcev iz celotne Slovenije in prekmurske šunke. Kljub veliki količini pa je zlasti prvih kmalu zmanjkalo, saj so obiskovalci želeli poskusiti najboljše izdelke, nekaj pa so jih odnesli tudi s seboj. V sklopu dogodka je bila prikazana tudi priprava prekmurske gibanice, tako da lahko pričakujemo, da bo prihodnje leto na tekmovanju kakšen nov izdelovalec te tradicionalne prekmurske sladice.

Tudi Janko Kodila je uganjeval težo. FOTO: Oste Bakal

Skozi ves dan je bilo ob dobri jedači in pijači poskrbljeno tudi za pester zabavno-glasbeni program, ki ga je povezoval Bojan Gorčan. Nastopili so Marko banda, Članska folklorna skupina KUD Beltinci, Ljudski pevci in godci Što ma čas ter učenci Glasbene šole Beltinci. Skupina Kat & The Dedo's, Romano Glauso, Samo Budna & band pa so pozno ponoči zaključili še en uspešen festival.