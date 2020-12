Pogumno ga uporabimo tudi v mesnih jedeh

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Pridobivajo ga iz tanke notranje plasti lubja cimetovca. FOTO: Moolyboo/Getty Images

Kitajci so ga uporabljali že pred 5000 leti.

Njegov vonj gotovo spada med tiste, ki spomnijo na praznike in zimo.

Spada med najstarejše začimbe, kar jih uporabljamo, denimo Kitajci so z njim bogatili jedi že pred 5000 leti, stari Egipčani pa so ga odkrili 1000 let pozneje. Poznamo dve drevesi cimetovega drevesa oziroma cimetovca, cejlonskega in kitajskega, ki zrastejo do okoli deset metrov visoko, vendar ga danes na plantažah gojijo predvsem v obliki grmov. Začimbo pridobivajo iz tanke notranje plasti lubja, bolj cenjena, zato pa tudi dražja je tista iz cejlonskega drevesa.Cimet odlikuje izjemno prijetna aroma, zaradi česar daje poseben čar prazničnemu času. Ker imenitno odišavi vroče pijače, kot so kuhano vino, grog, punč, vroča čokolada in kava, ga imamo predvsem za zimsko začimbo. Seveda ga uporabljamo vse leto, brez njega ni jabolčnega zavitka, pa tudi sicer ga dodajamo jabolčnim jedem, na primer kompotu. Dobro se poda k mlečnim jedem, kosmičem ali mlečnemu rižu, obvezen je v riževem narastku, pa tudi s čokolado gre dobro. Medtem ko ga Evropejci uporabljamo predvsem v sladkih jedeh, ga drugje, zlasti v Indiji in na Bližnjem vzhodu, dodajajo k mesu in različnim omakam, tudi pekočim, ki jih postrežejo predvsem k perutnini.Zanimiva je omaka, znana v azijski kuhinji, v kateri se cimet spoji s pikantnim ingverjem, okus pa dopolnita še sol in poper. Po vzoru tujih kuhinj ga tudi pri nas bolj pogumno uporabimo v musaki, kot to počnejo Grki, ali ga dodamo krvavicam in mesnim štrucam kot v Angliji. Pri tem velja omeniti, da ima cejlonski cimet bolj sladkast, nekoliko pikanten okus, zato je primernejši za sladke jedi, medtem ko je kitajski nekoliko grenkega in pekočega okusa, zato je primernejši za mesne in druge slane jedi. Mletega v prahu uporabimo predvsem v pekovskih izdelkih, kot so cimetovi polžki, pa v naribanih jabolkih v zavitku, celega pa dodajamo predvsem pijačam, kuhanemu vinu, punču, tudi v mlečni riž in juhe.Palčke iz jedi po kuhanju odstranimo, saj niso užitne. Kot večina začimb se hitro razdiši, zato ga ne kupujmo na zalogo, niti v palčkah, še manj mletega v prahu. Povejmo še, da ima zelo izrazit vonj in okus, zato bodimo pri odmerjanju zmerni, bolje manj kot več.