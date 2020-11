Pod Golico kuhajo stare jedi

Kuhali po spletu

Spretna kuharica se krompirjeve mešte spominja še iz otroštva.

​Odličen par

Ambrož Černe, ki je poskrbel za spletni prenos kuharske delavnice, in Vera Grgurič. FOTOGRAFIJE: Špela Ankele

Veste morda, kaj je mešta? »To je stara, preprosta in poceni jed iz krompirja in moke, ki si jo lahko skuhamo za kosilo ali večerjo, dobra pa je tudi dan pozneje, ko jo pogrejemo na ocvirkih ali maslu in pojemo za zajtrk,« je pojasnila. Pred kratkim je na domačiji pr' Betel, ta leži na robu Planine pod Golico, torej nad Jesenicami, vodila kuharsko delavnico, na kateri je pripravljala ravno to že skoraj pozabljeno kmečko jed.Kuharsko delavnico, ki jo je sogovornica pripravila v sodelovanju z Razvojno agencijo Zgornje Gorenjske, so prenašali po spletu, udeležilo pa se je je 25 ljubiteljev domače hrane.​Kot je povedal, ki na razvojni agenciji skrbi tudi za ohranjanje tradicionalne kulinarike, je delavnica potekala pod naslovom Kuham domače, ki se je razvil iz mednarodnega projekta AlpFoodWay. »Kuharske delavnice, na katerih oživljamo stare jedi, pripravljamo tako na Jesenicah kot v Kranjski Gori in Radovljici,« je še povedal Ambrož Černe.A gremo nazaj k mešti. »Spomnim se je še iz otroštva, saj jo je moja mama rada pripravila. Ko sem odraščala in odrasla, je ta jed kar malo izginila v pozabo, no, zdaj se vrača, saj jo večkrat pripravim vnukom. Obožujejo jo,« je še povedala Vera Grgurič.Ko je obujala spomine, je na dan privrel tudi ta: »Zraven mešte je mama vedno skuhala belo kavo. Danes jo radi postrežejo z zeljem, kar tudi ni napak.«Vera Grgurič se je na kuharski delavnici osredotočila na mešto, v katero zakuhamo belo (ali katero drugo) moko. In ker od tod ni daleč do žgancev, je tudi o tej veliko bolj znani jedi povedala nekaj zanimivosti. Denimo tole: »Ko pripravljate koruzne žgance, na krop dodajte najprej malo bele moke – koruzna je težja, zato tvegate, da se bo potopila. Če pa najprej dodate belo, se to ne bo zgodilo.«In kakšna je razlika med krompirjevimi žganci in mešto? »Razlika je v strukturi jedi, saj je mešta bolj podobna pire krompirju. Krompirjevi žganci pa se od mešte razlikujejo tudi v tem, da je v njih manj krompirja in več moke – v mešti je to razmerje ravno obratno,« je povedala Vera Grgurič.Ko se je beseda že sukala okoli žgancev, je sogovornica omenila še tri načine priprave te jedi: »Najprej so tu gorenjski, kakršne poznamo pri nas. Pripravimo jih tako, da v vrelo vodo vsujemo moko in jo pokuhamo.Nato vodo odlijemo in moko razdrobimo s posebnimi vilicami za pripravo žgancev. Potem poznamo koroške žgance, zanje najprej popražimo moko in jo potem zalijemo z vodo, da dobimo žgance. Zatem pa so tu še štajerski, pri katerih odlijemo manj vode kot pri gorenjskih.«