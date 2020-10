Po sezonsko hrano ni treba daleč

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Zimsko zelenjavo spečemo v pečici. FOTO: Sarsmis/Getty Images

Privoščimo si tudi kaj eksotičnega, a osnova naj bo vendarle lokalna.

Sezona lahkih solat, bučk, paradižnika, redkvice, jajčevcev, paprik in druge poletne zelenjave gre nezadržno h koncu, a to ne pomeni, da smo obsojeni na enolično prehrano, če prisegamo na lokalno. Če se osredotočimo le na pridelke z vrta ali njive, saj meso, mleko, mlečne izdelke, žita in podobno dobimo vse leto, prihaja čas zelenjave, pa tudi sadja, ki lahko prezimi na prostem ali pa jo jeseni poberemo in skladiščimo v primerni shrambi ali zasipnici. Seveda jo lahko vso zimo kupujemo pri kmetih pa na tržnici in v trgovini.Med nepogrešljive darove jeseni za zimo spadajo korenovke in gomoljnice, kot so korenje, repa, rdeča pesa, koleraba, črna redkev, krompir in zimske buče, prav tako dobro se skladiščijo ali celo ostanejo na gredah zelje, brstični ohrovt in druge kapusnice. Našteto zelenjavo uporabimo na vrsto načinov, večino lahko uživamo presno, naribamo jo v solate ali dodamo v sendvič, odlične so pisane zelenjavne enolončnice, ki jim lahko dodamo meso ali klobase. Vso našteto zelenjavo lahko narežemo na poljubne kose in spečemo v pečici, vsako posebej ali skupaj, mešano, če ni časa, da bi greli pečico, pa jo popečemo v ponvi ali dušimo v kozici. Ne pozabimo tudi na zimske solatnice, predvsem radič vseh vrst, endivijo in motovilec. Za kralja zimske zelenjave bi najbrž lahko okronali kislo zelje, morda skupaj s kislo repo, številne družine ju imajo v tem obdobju na jedilniku vsaj enkrat na teden. Z raznolikimi recepti se ju nikoli ne zasitimo.Nista le okusna, ampak tudi izjemno zdrava in pravi vir vitaminov in mineralov za organizem, občutljiv za zimske razmere. Kislo zelje uživamo presno, kuhano, ali dušeno, v družbi zelenjave, krompirja ali mesa. Ljubitelji mesnih jedi prisegajo na kombinacijo z dimljenim mesom ali klobasami. Med sadjem so za skladiščenje najprimernejša jabolka, ljubitelji starih sadnih vrst se spomnijo še na kutine in recimo nešplje, precej v zimo bomo uživali tudi kaki in kivi.Naše lokalno okolje zagotovo ponuja dovolj živil, da nam ni treba segati po uvoženih, kar pa seveda ne pomeni, da moramo vso zimo jesti samo zelje, krompir, repo in radič. Privoščimo si tudi kaj eksotičnega, a osnova naj bo vendarle lokalna. Ozaveščeni potrošniki ravnajo tako iz več razlogov, lokalno pridelana hrana je bolj kakovostna, vsaj zato, ker je njena pot od njive do krožnika krajša, s tem podpiramo domačega kmeta in hkrati skrbimo za okolje.