Po čokolado k Urški

Stavijo na domače znamke

Linhartovi cukri zajemajo značilne gorenjske okuse.

Čokolada ni za v hladilnik

Ljubitelji čokolade radi obiščejo Radovljiški festival čokolade, ki bo spet aprila prihodnje leto. Preostale dni pa sladkosnedi radi zavijejo v Bonboniero Urška v središču kraja. Kot pravi njena lastnica, jo je od prvotnih lastnikov prevzela junija 1998, posel in lokal je dobro poznala, saj je kot študentka tam delala vse od začetka leta 1993.Ob prevzemu jo je preimenovala v Bonboniero Urška in prodajni program iz klasične ponudbe sladkarij dopolnila z darilnim.»Začeli smo tudi aranžirati darila in ravno po tem smo znani daleč naokrog. K nam v Radovljico se prav zaradi tega pripeljejo stranke iz Rateč, Bohinja, Tržiča in celo Škofje Loke. Ker se je trend praznovanj okroglih obletnic v zadnjem času zelo povečal, smo program še dodatno dopolnili z dekorativnimi in darilnimi artikli prav za te priložnosti,« pravi.Pri ponudbi sladkega so se usmerili predvsem v slovenske čokoladnice, kot so Plešec, Tramontana, Luci, Gorenjka ter čokolade Okusi Slovenije. Da bi kupcem ponudili nekaj posebnega, so pred šestimi leti stopili v stik s portoroško čokoladnico Tramontana in razvili bombonjero Linhartovi cukri.»V njej so ročno izdelane praline v štirih okusih: temna čokolada z želejem borovnice in borovničevo kremo, bela čokolada z likerjem gozdne jagode, temna čokolada s smrekovcem in mlečna čokolada s slovenskim medom. S tem smo zajeli značilne gorenjske okuse in jih združili v radovljiško prepoznavnost. Ime znamke Linhartovi cukri sem zaščitila in registrirala pri Uradu RS za intelektualno lastnino,« pove sogovornica.Medveščkova pravi, da je epidemija novega koronavirusa pustila velik pečat tudi na njihovem poslu. Čeprav čokolada – predvsem temna – deluje antistresno, je prodaja precej upadla. »Obenem smo se soočili z veliko težavo zaloge z omejenim rokom uporabe. Del sem zato podarila Rdečemu križu Radovljica,« pravi.In ko že govorimo o roku trajanja, nas je zanimalo, kako skladiščimo čokolado. Optimalna temperatura je od 18 do 23 stopinj Celzija. »Pravilno hranjena je še vedno užitna, tudi če je čez rok, le intenzivnost okusa izgubi. Dostikrat nas zmotno zavede siva obloga. Ta je lahko le posledica nepravilnega hranjenja. Hladilnik nikakor ni primeren, saj zaradi vlage vsebovani sladkor navzven kristalizira. Po drugi strani toplota potem povzroči, da se izloči kakavovo maslo, kar se kaže kot siva sled na površini. To pa ne vpliva na kakovost,« pojasni.