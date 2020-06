Po čajne lističe na Bled

Poleg trgovine je čajnica, kjer lahko preizkusimo napitke.

Gorenjski biser Bled najpogosteje obiščemo zaradi njegovih naravnih lepot in sladkanja z znamenito blejsko kremno rezino. Ljubitelji čaja pa se lahko ustavijo v specializirani trgovini na Cesti svobode 10 in se oskrbijo z izbranimi lističi in opremo za pripravo pitja. Če jim kateri od čajev zelo zadiši, ga lahko spijejo v sosednji Čajnici Jasmin, ki spada v sklop družinskega podjetja Jasmin čaji.»Pri odločitvi za posel smo se zgledovali po maloprodajni mreži specializiranih trgovin v Nemčiji (Tee Laden), ki temelji na usmeritvi, da pokriva vse segmente in višje kakovostne ravni tržnega povpraševanja po čajih in čajnem priboru,« pravi predstavnica podjetjao zgledu, ki so mu sledili pred 17 leti, ko so ustanavljali podjetje. Kupca v njihovi trgovini pričakata bogata ponudba uvoženih čajev visokega kakovostnega razreda ter širok izbor izdelkov pribora prestižnih blagovnih znamk.»Ponudba obsega približno 140 vrst različnih čajev in mešanic, ki na človeka delujejo kot prijetno poživilo, osvežujejo, pomirjajo, so zdravilni, skratka delujejo blagodejno. Naše prodajno osebje posveča največ pozornosti prav svetovanju kupcu pri izbiri, pripravi in učinkih napitka,« pove Korenova.In kakšna je kultura pitja čajev pri nas? Sogovornica pravi, da je pri ljubiteljih na visoki ravni. Slovenci najraje segamo po sadnih, zelenih in zeliščnih. Seveda nismo mogli mimo vprašanja o razliki med čaji v filter vrečkah in tistih, ki jih kupimo v specializirani trgovini. Korenova pojasni, da filter vrečke večinoma vsebujejo drobljenec ali prah lističev, kar pri poznavalcih pomeni nižji kakovostni razred – to velja za prave čaje. V specializirani trgovini kupujemo čaj v obliki suhih celih lističev.