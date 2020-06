Piščanec v solati (RECEPT)

Za 4 osebe:

2 manjša ali 1 večji kos piščančjih prsi

0,5 kg paradižnika češnjevca

1 pest mlade špinače

1 pest mlade rukole

1 mala konzerva belega fižola

1 žlica semen

sol, poper, oljčno olje, kis

Meso narežemo na tanke rezance, solimo in popramo, pokapljamo z oljem in premešamo. Pustimo stati pol ure. Češnjevec operemo in prerežemo na pol. Špinačo in rukolo očistimo, operemo in osušimo, po potrebi narežemo. V ponvi segrejemo olje in na njem z vseh strani prepražimo meso, da bo zlato rjavo zapečeno. Stresemo v skledo in pustimo, da se nekoliko ohladi, a naj ostane toplo. Dodamo paradižnik, rukolo in špinačo ter fižol in premešamo. Razdelimo na krožnike in pokapljamo z oljem in kisom.

Rukola bo s svojim značilno ostrim okusom dala posebno noto vsem solatam. Če nam ostri okusi niso preveč blizu, jo odmerimo previdno. Sicer pa je sijajna v kombinacijah s solatami vseh vrst. Dodajamo lahko celo, lahko pa jo tudi sesekljamo tako kot peteršilj in potresemo po jedi.Za nekatere je nepogrešljiv dodatek na pici, pri čemer jo dodamo na koncu, ko je pica že pečena. Dodajamo jo lahko tudi testeninam in zelenjavnim prilogam ter mesnim jedem. Iz rukole pripravimo odličen aromatičen pesto, uporabna pa je tudi za okraševanje jedi, saj ima lepo skodrane liste.