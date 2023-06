Piščancu kožo odstranimo

Moja stara teta je piščanca pripravila takole: v ponvi je segrela svinjsko mast in jo z žlico polivala po začinjenem mesu, dokler koža ni nekoliko porjavela in zakrknila. Potem ga je dala v ogreto pečico in ga pekla kakšno uro, odvisno od velikosti. Piščanec je bil odkrit, pri tem se ni ozirala na to, da je mast morebiti špricala po pečici. Da se meso ne bi izsušilo, ga je med peko večkrat obrnila in pri tem izdatno polivala z vrelo mastjo in tekočino, ki se je nabrala na dnu pekača, po potrebi še z mesno juho. Piščanec je bil res lepo zapečen in koža ravno prav hrustljava, z omako, ki se je nabrala v pekaču, pa je zabelila prilogo, običajno je bil to kuhan krompir. Ob nedeljah je rada pripravila ocvrtega piščanca; cvrla ga je tako, da so kosi kar plavali v vreli maščobi. Teta je ob taki prehrani dočakala krepko čez devetdeset let, današnjim, ozaveščenim kuharjem in kuharicam pa se ob tem receptu gotovo ježijo lasje zaradi preobilice maščobe v obroku. Nove smernice pač zapovedujejo manj maščobe, zlasti živalske.

Piščancu pred dušenjem ali kuhanjem odstranimo kožo.

Piščančjo juho ohladimo in odstranimo maščobo, ki se nabere na površini. FOTO: Guliver/Getty Images

Kako torej pripraviti jedi, ne le pečenih, da bodo vsebovale čim manj maščob? Za pripravo mesa v pečici potrebujemo bistveno manj maščobe, če ga pokrijemo z alufolijo ali, še bolje, če ga damo v posebno folijo za pečenje. Kljub pomislekom, da se bo meso v njej bolj kuhalo kot peklo, se bo na površini naredila lepa, hrustljava skorja, prav tako se bo zapekla koža. Kadar meso dušimo, je kožo najbolje odstraniti, to zlasti velja za piščanca, saj se ne bo zapekla in jo bomo najbrž tako ali tako zavrgli. Prav nobene potrebe ni, da se koža duši ali kuha v juhi, saj bo pri tem izločila veliko škodljive maščobe. Podobno je s kurjo in piščančjo juho – mastni bosta tudi, če odstranimo kožo. Če se na vrhu juhe nabere maščoba, jo je dobro odstraniti, to pa najlažje storimo tako, da juho ohladimo in maščobo, ki se bo strdila na površini, enostavno odstranimo z žlico. Odstranimo vidno maščobo pri drugih vrstah mesa, na primer mastne robove na svinjskih zrezkih.

S kosov mesa, ki jih bomo dušili, je nabolje odstraniti kožo. FOTO: Guliver/Getty Images

Nekatere kose je bolje izbrati bolj mastne, tako se denimo težko odrečemo mastnim delom na svinjskih ali govejih rebrih, ki jih nameravamo speči v pečici. Če izberemo kos mesa, ki je povsem brez maščobe, se bo namreč med peko izsušil. Vendar se vsaj odpovejmo maščobi, ki se med pečenjem izcedi na dno posode, to velja tudi za piščanca. Namesto da bi z njo zabelili krompir, jo zavrzimo.