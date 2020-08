Piščančji file s pisano solato

Za 4 osebe:

300 g piščančjega fileja

1 čebula

1 skodelica drobnega češnjevca

2 veliki pesti motovilca

1 pest mlade špinače

nekaj listov zelene solate

3 žlice naribanega parmezana

sol, poper

oljčno olje

1 limona

Fileje narežemo na poljubno velike koščke, solimo, popramo in pokapljamo z oljem. Premešamo in pustimo stati pol ure. Medtem očistimo zelenjavo in jo narežemo. Solato natrgamo, špinačo in motovilec režemo le, če so listi preveliki. Čebulo narežemo na tanke kolobarje. Vso zelenjavo stresemo v skledo, solimo, dodamo olje in limonov sok in premešamo. Meso na hitro z vseh strani popečemo na vročem olju. Solato razdelimo na krožnike, dodamo nekoliko ohlajeno meso in potresemo s parmezanom.

Piščančji fileji so dobra rešitev, kadar se nam mudi s pripravo obroka. Na tanko narezani bodo pečeni v nekaj minutah, kombiniramo pa jih lahko s številnim prilogami, solatami, omakami, krompirjem, rižem ali testeninami in kašami.Zelo je pomembno, da jih pripravimo, tik preden jih postrežemo, saj postani niso dobri, ker se posušijo. To ne velja za fileje, ki jih pripravimo v omaki, v kateri bodo dlje ohranili mehkobo in sočnost. Če jih zmešamo v solato, jih nekoliko ohladimo, sicer bo solata padla skupaj.