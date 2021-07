Piščančja tortilja (RECEPT)

Za 4 osebe:

8 tortilj

8 listov zelene solate

500 g piščančjega mesa brez kosti in kože

1 čebula

2 stroka česna

2 rdeči papriki

1 bučka

sol, poper, kurkuma

oljčno olje

šopek peteršilja

1 lonček jogurta

Čebulo in česen olupimo in sesekljamo. Papriki očistimo in narežemo na trakove, bučko olupimo in narežemo na koščke. Meso narežemo na koščke ali trakove, ga rahlo solimo in popramo ter pokapljamo z oljem. Premešamo in pustimo stati pol ure. V ponvi segrejemo olje in na njem na hitro popečemo meso, da dobi lepo zlato barvo. Preložimo ga v posodo s pokrovom in zapremo. Na istem olju svetlo prepražimo čebulo, dodamo česen, papriko in bučke, premešamo in dušimo dobrih pet minut. Solimo in popramo, potresemo s kurkumo in dodamo meso. Premešamo in dušimo še pet minut. Medtem sesekljamo peteršilj in ga vmešamo v jogurt. Tortilje pogrejemo, nanje razporedimo mesni nadev ter omako in zvijemo.

Tortilje z najrazličnejšimi nadevi v zadnjih letih pri nas kraljujejo v mnogih restavracijah s hitro prehrano, zelo enostavno pa jih pripravimo tudi doma. Tortilje iz pšenične ali koruzne moke lahko kupimo in jih pogrejemo, da se zmehčajo, ali jih spečemo sami.Testo je preprosto, zamesimo ga iz moke, vode in soli. Nadev običajno dopolnimo še z omako, poleti najbolj prija lahka jogurtova ali zelenjavna, nekateri pa prisegajo na majonezo.