Recept: piščančja nabodala z zelenjavo

Za 4 osebe:

8 piščančjih nabodal, 200 g špargljev, 3 korenčki, 1 majhen brokoli, 200 g stročjega fižola, 200 g šampinjonov, 3 stroki česna, sol, poper, origano, timijan, olje

Česen olupimo in stremo. Meso natremo s poprom, soljo, timijanom in origanom ter strtim česnom in pustimo stati. Zelenjavo in gobe očistimo in narežemo, korenje na palčke, šparglje in fižol na kose, brokoli na cvetove, gobe na četrtine. V mrežo soparnika naložimo piščančja nabodala in okoli njih zelenjavo. V soparnik natočimo za nekaj prstov vode, počakamo, da zavre, in pustimo na majhnem ognju dobrih deset minut. Posoda mora biti pokrita. Meso po želji še zelo na hitro zapečemo na vročem olju. Posebej skuhamo riž, ga naložimo na krožnike, obložimo z mesom in zelenjavo, ki smo jo po potrebi rahlo solili.