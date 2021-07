Pisana riževa solata

Za 4 osebe:

1 skodelica riža

1 skodelica mladega boba

od 3 do 4 mlade čebule

1 skodelica cvetov brokolija

2 paradižnika

1 pločevinka tunine

1 pločevinka koruze

sol, poper, oljčno olje, origano

1 limona

Riž in bob vsakega posebej skuhamo v slani vodi, odcedimo in ohladimo. Brokoli blanširamo in prav tako odcedimo. Čebulo in paradižnik očistimo in narežemo na koščke. V skledo stresemo riž, bob, odcejeno koruzo, čebulo, paradižnik in brokoli. Potresemo z origanom, solimo in popramo ter pokapljamo z oljem. Premešamo, pokapljamo še z limonovim sokom in dodamo nadrobljeno tunino. Še enkrat rahlo premešamo in postavimo v hladilnik za pol ure. Postrežemo hladno.

Stročnic običajno sicer ne kombiniramo z rižem ali testeninami, če izvzamemo grah, vendar se v tovrstnih solatah dobro obnesejo tudi druge, denimo fižol, čičerika in seveda bob.Iz teh živil pripravimo okusne tople in hladne jedi oziroma solate, s katerimi tešimo lakoto v vročih poletnih dneh. Namesto riža ali testenin uporabimo tudi katero od kaš, na primer proseno, pa seveda kvinojo ali kuskus. Če se nam zelo mudi, uporabimo stročnice iz pločevinke.