Pire krompir (RECEPT)

Za 4 osebe:

1 kg krompirja (sorte za kuhanje)

2 cm debela rezina masla

1,5–2 dl mleka

1,5–2 dl sladke smetane

sol, poper, muškatni orešček

Krompir olupimo, narežemo na enakomerne kose in stresemo v lonec. Zalijemo z vodo, solimo in zavremo. Kuhamo na srednjem ognju, dokler se ne zmehča, približno 15–20 minut. Stresemo v cedilo in pustimo stati nekaj minut, da izpari odvečna tekočina. Potem ga stresemo nazaj v lonec, dodamo maslo, mleko in sladko smetano, poper in muškatni orešček ter pretlačimo z ročnim stiskalnikom ali električnim ročnim mešalnikom. Če uporabimo slednjega, ga nastavimo na nižje vrtljaje. Mešamo, dokler pire ni povsem kremast in ravno prav gost. Ko ga zajamemo z žlico, mora ostati čvrsto na kupu.

Pire krompir je preprosta jed, ki pa se lahko tudi ponesreči. Da se to ne bi zgodilo, je prvi pogoj dober krompir, uporabimo sorte za kuhanje, na primer desiree, king edward ali maris piper. Ne smemo ga preveč skuhati, biti mora mehak, a ne sme razpadati. Če hočemo, da bo enakomerno kuhan, ga narežemo na enako velike kose.Preden ga pretlačimo, ga dobro odcedimo. Pireja ne mešamo s paličnim mešalnikom, saj bo postal lepljiv. Če bomo uporabili električni ročni mešalnik, ga ne nastavimo na visoke vrtljaje, v tem primeru bo prav tako lepljiv, pa še letel bo po kuhinji.