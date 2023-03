Recept: pire iz kolerabe

Pire kot prilogo običajno pripravimo iz krompirja, nadvse okusen pa je tudi iz drugih vrst zelenjave, zlasti iz korenovk in gomoljnic, ki imajo čvrsto strukturo. Da bo bolj mehak, mu dodamo malo masla ali margarine, krompirjevemu pa še mleko, sicer je preveč trd in gost. Pireju iz kolerabe in drugih gomoljnic ter korenovk pa mleka oziroma druge tekočine ni treba dodajati, saj je zelenjava sama dovolj mehka, sočna in voljna. Kislo smetano lahko vmešamo ali postrežemo zraven. Pire lahko pripravimo tudi iz dušene zelenjave, ne samo iz kuhane.

Za 4 osebe:

4 srednje velike kolerabe

4 korenčki

1 lonček kisle smetane

1 šopek peteršilja

2 žlici grobo mletih mešanih semen

rezina masla

sol, poper

Peteršilj operemo, osušimo in sesekljamo. Kolerabo in korenje očistimo in olupimo ter narežemo na kose. Stresemo v lonec, zalijemo z vodo in solimo. Kuhamo na srednjem ognju, dokler se zelenjava ne zmehča, to je slabe pol ure. Precedimo in vodo prihranimo za jušno osnovo. Zelenjavo stresemo v skledo, dodamo maslo in pretlačimo z vilicami ali tlačilko za krompir. Dodamo polovico semen in dobro premešamo. Razdelimo v skodelice, na vsako porcijo damo žlico kisle smetane. Potresemo s preostankom semen, grobo mletim poprom in peteršiljem.