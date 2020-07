Pikantna enolončnica (RECEPT)

Za 4 osebe:

1 piščanec

3 korenčki

2 čebuli

2 papriki

1 pest rdeče leče

1/2 manjše cvetače

1 skodelica graha

1 skodelica kuhane čičerike

sol, poper, olje

1 žlička čilija

1 žlica kari paste

1 skodelica kokosovega mleka

1 skodelica paradižnikove omake

svež peteršilj

Zelenjavo očistimo in narežemo na koščke. Piščanca razkosamo, solimo in z vseh strani popečemo na vročem olju. Zmanjšamo temperaturo kuhalne plošče ter dodamo sesekljano čebulo in na kolobarje narezano korenje ter paradižnikovo omako. Dolijemo kozarec vode, premešamo in dušimo deset minut. Potem dodamo ostale začimbe, lečo in kokosovo mleko ter kuhamo pol ure. Na koncu dodamo še narezano cvetačo, grah in čičeriko ter kuhamo še deset ali petnajst minut. Potresemo s svežim peteršiljem.

Kupili smo piščanca in ga nameravali speči za nedeljsko družinsko kosilo. Potem pa smo na hitro povabili goste in z enim piščancem je treba nahraniti dve družini, ne le eno. Če imamo na voljo dovolj zelenjave, ne bo težav. Pripravimo imenitno enolončnico, ki jo lahko začinimo na različne načine.Klasično, s soljo in nekaj začimbami iz našega okolja, ali pa se poigramo s pikantnimi okusi drugih dežel. Za ljubitelje ostrih jedi dodamo žličko čilija, jed pa bo nadvse okusna tudi, če jo oplemenitimo z indijskim karijem.