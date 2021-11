Recept: pikantna bučna juha

Za 4 osebe:

1 srednje velika buča,

1 čebula,

2 kisli jabolki,

1 krompir,

sol,

poper,

olje,

za palec velik kos svežega ingverja,

žlička kurkume,

​2 skodelici kruhovih kock

Bučo operemo in ji odrežemo pokrov. Z žlico izdolbemo meso, tako da ostane stena debela približno centimeter. Semena odstranimo in bučno meso narežemo. Čebulo olupimo in sesekljamo, jabolka olupimo, odstranimo pečke in narežemo. Krompir olupimo in nakockamo. V loncu segrejemo olje in na njem svetlo prepražimo čebulo. Dodamo jabolka, krompir in bučo, premešamo in na majhnem ognju dušimo nekaj minut. Zalijemo z vodo ali jušno osnovo, toliko, da so sestavine dobro pokrite. Solimo, popramo in začinimo s kurkumo. Ingver olupimo in narežemo na lističe ter dodamo v juho. Zavremo in kuhamo na srednjem ognju, dokler se zelenjava ne zmehča. Zmeljemo s paličnim mešalnikom. V ponvi segrejemo olje in nanj z odrezanim delom navzdol postavimo bučno skodelico. Pustimo nekaj minut, da se zapeče, obrnemo in vanjo nalijemo juho. Potresemo s praženimi kruhovimi kockami in postrežemo.