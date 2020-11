Pijana baba (RECEPT)

Za 4 osebe:

5 jajc

250 g sladkorja

250 g moke

1 dl olja

1 dl mleka

1 pecilni prašek

1 vaniljev sladkor

Kuhano vino:

0,5 l vina

1 dl vode

5 klinčkov

2 palčki vanilje

1 noževa konica cimeta

3 žlice sladkorja

Rumenjake ločimo od beljakov, iz katerih stepemo čvrst sneg. Rumenjake penasto umešamo s sladkorjem, dodamo še olje in vodo in mešamo, da dobimo gladko zmes. Dodamo moko, ki smo ji primešali pecilni prašek, in rahlo vmešamo, na najmanjši hitrosti z mešalnikom. Potem v to zmes s kuhalnico nežno vmešamo še beljake. Maso razporedimo po pekaču, ki smo ga namastili z maslom in potresli z moko ali obložili s papirjem za peko. Pečemo pri temperaturi 180 stopinj dobre pol ure. Ohladimo. Medtem pripravimo kuhano vino in toplo, ne vroče, enakomerno, najbolje z žlico, prelijemo po biskvitu.

V Prlekiji pred desetletji ni bilo trgatve, na kateri zvečer, ko je bilo grozdje že na preši, gospodinja ne bi postregla enostavne sladice, biskvita, ki ga je prepojila s kuhanim vinom. Ne bomo komentirali, zakaj je sladica dobila ime pijana baba, a dejstvo je, da je bila ravno prav sladka in sočna, da si brez težav pojedel nekaj koščkov.Če bodo biskvit jedli otroci, ga prepojimo z drugimi tekočinami, predvsem sadnimi sokovi, suhega pa pomakamo v vroče mleko.