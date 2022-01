Petra Kokol: Mesne industrije ne želim podpirati

»Skoraj nič na svetu me ne veseli bolj kot to, da lahko z nečim sladkim, dobrim in lepim nekoga osrečim,« pravi Mariborčanka Petra Kokol, ki je sicer diplomirana medijska komunikologinja.

Najbrž bi bilo njeno življenje danes povsem drugačno, če je ne bi pred leti usoda pripeljala v London, kjer je naletela na oglas za pripravništvo za okraševalko tort v bližnji pekarni. Svojo strast do ustvarjanja lepih stvari je namreč lahko združila s svojim veseljem do ustvarjanja sladkarij. Toda v Londonu ni ostala, ampak se je vrnila v Maribor, kjer se je izobrazila za slaščičarko. Preberite si intervju s Petro – TUKAJ!