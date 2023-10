Petek je dan za ribe: recept za brodet

Ribjo juho, ki ji lahko dodamo morske sadeže, običajno pripravimo iz manjših kosov rib, najbolje kakovostnih belih. Primerni so brancin, orada in zobatec. Lahko jo skuhamo tudi iz kosov, ki jih sicer zavržemo, predvsem glav, ki jih iz juhe poberemo, ko je kuhana. Ribja juha je lahko svetla in bistra, lahko ji dodamo paradižnik in jo tako obarvamo in zgostimo. V nekaterih receptih je treba kose najprej povaljati v moki in na hitro ocvreti v vročem olju, šele nato jih damo kuhat. Pomembno je, da jedi med kuhanjem ne mešamo, ker bi lahko zdrobili ribje kose, lonec občasno malce pretresemo.

Za 4 osebe:

800 g mešanih belih rib

3 čebule

6–7 strokov česna

2 dcl paradižnikove omake

lovorjev list, rožmarin, timijan, sol, poper

šopek svežega peteršilja

oljčno olje

1 dcl suhega belega vina

Ribe očistimo in narežemo na kose. Čebulo in česen olupimo in sesekljamo. Na olju najprej svetlo prepražimo čebulo, dodamo česen, in ko zadiši, dolijemo paradižnikovo omako. Ko zavre, dodamo vse začimbe in sesekljan peteršilj ter zalijemo z vinom. Premešamo in dodamo narezane ribe. Zalijemo s toliko vode, da so ribe pokrite, in kuhamo na majhnem ognju približno pol ure, odvisno od velikosti kosov.