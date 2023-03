Recept: perutničke s kokakolo

Za 4 osebe:

1 kg piščančjih perutničk

2 dl kokakole

1 dl vina

1 rdeča paprika

1 mlada čebula

2 stroka česna

košček svežega ingverja

žlica ali dve sezamovih semen (za povrhu)

mešanica kitajskih začimb

malo sojine omake

nekaj žlic olja

Perutničke operemo pod curkom hladne vode in jih razrežemo. Na vsak del naredimo tri zareze, da se bo omaka lažje vpila. Prestavimo jih v posodo in zalijemo z marinado: najprej na perutničke dodamo sojino omako, zatem polovico vina ter grobo sesekljana česen in ingver. Posujemo z začimbami in premešamo ter pustimo 20 minut. Medtem papriko razrežemo na grobo, mlado čebulo pa na tanjša kolesca. Sledi peka: ponev segrejemo, vanjo dodamo malo olja in na njem do zlatega opečemo perutničke; najprej z ene, nato z druge strani. Zatem zalijemo z 2,5 dl kokakole in prilijemo preostanek omake, ki je ostala v posodi, kjer smo marinirali perutničke. V lonec gredo zdaj še nasekljana paprika in mlada čebula (nekaj kolutkov prihranimo za dekoracijo jedi) ter preostanek vina. Na zmerni temperaturi kuhamo toliko časa, da se omaka zgosti, vmes malo pomešamo oziroma obrnemo perutničke. Jed preložimo na krožnik, jo posujemo s sezamovimi semeni in povrhu dodamo preostanek mlade čebule.