Pekoča pomladna svežina: to so sveže redkvice

Rdeče redkvice, ki jih uživamo spomladi in še v poletje, so le ena v vrsti redkev iz družine križnic, torej so v sorodu z zeljem, cvetačo in brokolijem. Poleg okrogloličnih rdečih redkvic, ki jih že lahko kupimo na tržnici ali v trgovini, poznamo še rumene, oranžne in vijolične, na voljo so tudi podolgovate sorte v beli ali rdeče-beli barvi.

Prav tako je podolgovata velika bela redkev ali daikon, a to uživamo kasneje, pozno poleti in jeseni. Omenimo še eno sorodnico, in sicer črno redkev, ki jo sejemo pozno poleti in je primerna za skladiščenje čez vso zimo.

Redkvice in veliko belo redkev uživamo predvsem presne; lupiti jih ni treba, le dobro jih operemo, odstranimo liste in morebitne poškodovane dele in poljubno narežemo. Najboljše so v tankih lističih, ki jih lahko dodajamo številnim jedem: z njimi popestrimo sveže pisane solate, sendviče in narezke.

Iz semen redkvice vzgojimo kalčke. FOTO: Nata_zhekova/Getty Images

V ta namen lahko iz njih naredimo okraske, na enem koncu jih zvezdasto zarežemo, da dobimo nekakšen zaprt cvet. Tudi črna redkev je izjemno okusna sveža, vendar je še bolj ostra od rdeče in bele.

Najboljše so redkvice, ki v premeru merijo od dva do tri centimetre, če jih pustimo predolgo v zemlji, postanejo preostre in olesenijo. Sveže nabrane lahko hranimo v hladilniku nekaj dni, če jim pustimo liste, bodo dlje ohranile svežino.

Drobno nasekljane sveže redkvice zamešamo v skuto ali druge namaze, na primer iz zelenjave, stročnic, pa tudi s tunino ali pašteto dajo zanimiv okus. Imenitne so v solati, zaradi izrazitega okusa ne potrebujejo veliko dodatkov, več kot dovolj bo malce soli, olja in nekaj kapljic kisa ali pa še to ne.

Okus sveže redkvice pričarajo tudi kalčki, ki jih prav tako lahko vzgajamo sami, uporabimo jih kot dopolnitev solat in sendvičev pa tudi zelenjavnih ali sadnih smutijev. Okus redkvice se namreč odlično ujame z nekaterimi vrstami sadja, zlasti jabolk, pomaranč, hrušk. Sadje narežemo in naložimo na krožnik ter okrasimo z narezanimi redkvicami.

Nabrane bodo dlje sveže, če jim ne porežemo listov.

Če imamo res veliko redkvic in jih ne moremo vseh pojesti, iz njih skuhamo juho ali prilogo. Zanimive so redkvice iz pečice, ki jih ponudimo k pečenemu mesu, krompirju in drugi zelenjavi. Redkvice pečemo kar cele.